Amazon Prime Day öncesi bu dolandırıcılığa dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi

Amazon Prime Day öncesi bu dolandırıcılığa dikkat!

11.07.2022 21:00
Amazon Prime Day öncesi bu dolandırıcılığa dikkat!

Güvenlik uzmanları, yeni Amazon Prime Day dolandırıcılığı hakkında uyardı. İşte Prime Day sırasında dikkat etmeniz gerekenler.

Son yıllarda rekor seviyelere ulaşan e-ticaret harcamaları, bilgisayar korsanlarının da faaliyetlerini bu alana kaydırdı. 18-25 Temmuz'da düzenlenecek olan Amazon Prime Day 2022'den hemen önce siber güvenlik uzmanlarından önemli uyarılar geldi. İşte dikkat etmeniz gereken Prime Day dolandırıcılığı.

Saniyeler içinde cüzdan boşaltan Prime Day dolandırıcılığı

Güvenlik firması Check Point araştırmacılarının yeni analizi, Amazon müşterilerini etkileyen yeni saldırılara dikkat çekti. Özellikle Prime müşterilerini hedef alan e-posta saldırılarının yüzde 37 civarında arttığını söyledi. Prime Day sırasında dolandırıcı e-posta sayısının artacağına dikkat çekildi.

Amazon Prime Day öncesi bu dolandırıcılığa dikkat!

Bilgisayar korsanlarının bir başka dolandırıcılık yöntemi ise sahte alan adları üzerindenyapılıyor. 1,900 adet sahte alan adının "Amazon.com" ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca bu alan adlarının yaklaşık yüzde 10'luk kısmı ise üst düzey riskli kategorisindeydi.

FBI'dan Çin'e hile ve teknoloji hırsızlığı suçlaması!

Black Friday ve Cyber Monday gibi etkinlikler başta olmak üzere Amazon'un kendi Prime Day indirimleri de oldukça yüksek müşteri potansiyeline sahip. Hatta araştırmacılar, bu tarz etkinliklerden hemen sonra Prime Day'de alışveriş rekoru kırıldığına inanıyor.

Bu yıl 18-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Prime Day, binlerce kullanıcıyı hackerlarına ağına düşürebilir. Araştırmacılar, bilgisayar korsanlarının parola, kişisel veri ve kredi kartı gibi oldukça hassas bilgileri toplayabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, Prime Day sırasında gönderilen alışveriş odaklı e-postaların tehlikeli olabileceğini söyledi. Ayrıca Amazon yerine benzer isimli farklı sitelere giriş yapılmaması gerekiyor. Örneğin Türkiye için sadece "amazon.com.tr" sitesine güvenmelisiniz.

Amazon Prime Day öncesi bu dolandırıcılığa dikkat!

Amazon Prime'a nasıl abone olunur?

Amazon Prime'ın aylık ücreti 7.90 TL olarak belirlenmiş olsa da, kullanıcılara 30 gün ücretsiz deneme süresi sunuluyor. 30 günün sonunda servisi kullanmaya devam etmek isteyenlerin her ay 7.90 TL ödemesi yeterli olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Varank: 'Neden bizden önce bu ülkeyi yönetenler NATO'dan istediğini alıp ülkelerine dönemiyorlardı' Varank: 'Neden bizden önce bu ülkeyi yönetenler NATO'dan istediğini alıp ülkelerine dönemiyorlardı' Elazığlı Esnaf Prim Zamlarına Tepkili: 'Neden Küçük Esnafın Üzerine Gidiliyor?' Elazığlı Esnaf Prim Zamlarına Tepkili: 'Neden Küçük Esnafın Üzerine Gidiliyor?'
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Amazon Prime Day öncesi bu dolandırıcılığa dikkat! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 21:04:13. #1.12#
SON DAKİKA: Amazon Prime Day öncesi bu dolandırıcılığa dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement