Amazon Prime Gaming'den ücretsiz oyunları almanız için son 3 gün! - Son Dakika

Amazon Prime Gaming'den ücretsiz oyunları almanız için son 3 gün!

Amazon Prime Gaming\'den ücretsiz oyunları almanız için son 3 gün!
Son Güncelleme: 29.03.2021 11:02

Amazon Prime Gaming Mart ayı ücretsiz oyunlarını almayı unutmayın!

Amazon Prime üyesiyseniz ve Prime Gaming den Mart ayı ücretsiz oyunları almadıysanız acele edin. 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde sona erecek 27 adet ücretsiz oyun teklifi bulunuyor.

Amazon Prime Gaming'den ücretsiz oyunları almanız için son 3 gün!

Amazon Prime Gaming Oyunların Listesi

Samurai Shodown V Special

The Last Blade 2

The King of Fighters 2002 Unlimited Match

The King of Fighters 97 Global Match

Shock Troopers

The King of Fighters '98 Ultimate Match Final Edition

Garou: Mark of the Wolves

Metal Slug 3

SNK 40th Anniversary Collection

Metal Slug 2

Sengoku 3

King of the Monsters

Ironclad

Shock Troopers 2nd Squad

Baseball Stars 2

The King of Fighters 2002

Samurai Shodown II

Blazing Star

Pulstar

Art of Fighting 2

Fatal Fury Special

The King of Fighters 2000

Bomber Crew Deluxe

Tengami

Blasphemous

SkyDrift

Boomerang Fu

Prime Gaming, Amazon Prime üyeliği dahil aylık 7,90 TL. Amazon Prime üyeliği Prime Gaming dışında geçerli ürünlerde ücretsiz kargo ve hızlı teslimat, bazı fırsatlara önceden erişim ve özel indirimler, Prime Video ile popüler filmler ve ödüllü dizileri izleyebilme imkanı da sunuyor.

Prime Gaming'e buradan ulaşabilirsiniz. Hesabınızla giriş yaptıktan sonra oyunları tek tek talep etmeniz gerekiyor.

Kaynak: Playerbros

Münir Karaloğlu, Amazon Prime, oyunlar, Mart, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Amazon Prime Gaming'den ücretsiz oyunları almanız için son 3 gün! - Son Dakika


Son Dakika
11:37 De Gea mı Navas mı? Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oluyor
11:22 Çukur dizisinin 'Kemal'i Uğur Yıldıran'ın asıl mesleği dansçılık çıktı
11:18 Çukur dizisinin 'Kemal'i Uğur Yıldıran'ın asıl mesleği dansçılık çıktı! Hadise ile Eurovision'da dans etmiş
11:11 Gazeteci Can Ataklı Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı
11:04 Gazeteci Can Ataklı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatıldı
10:58 BM askerlerini Yeşil Hat'ta geri iten KKTC, yol yapım çalışmalarına yeniden başladı
10:54 KKTC geri adım atmadı! BM askerleri Yeşil Hat'ta geri itildi, yol yapım çalışmaları yeniden başladı
10:50 Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al Taawon'a da mağlup oldu
10:46 Suudi Arabistan'a gittiğine gideceğine pişman oldu! Ronaldo'ya bir darbe daha
10:41 Cinnet getiren şahıs eşi ve oğlunu bıçaklayarak öldürdü, kendini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2023 11:50:25. #1.12#
SON DAKİKA: Amazon Prime Gaming'den ücretsiz oyunları almanız için son 3 gün! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement