Amazon Prime Gaming Nisan 2022 Oyunları Sızdırıldı - Son Dakika

Amazon Prime üyelerine ücretsiz olarak sunulan Prime Gaming kategorisinde Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı.
Amazon Prime Gaming Nisan 2022 Ücretsiz Oyunları;
The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY
Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville
Turnip Boy Commits Tax Evasion
Nanotale – Typing Chronicles
House of 1000 Doors: Family Secrets
Monkey Island 2 Special Edition
Galaxy of Pen & Paper
Guild of Ascension
Amazon ise ortaya çıkan sızıntı hakkında resmi bir açıklama yapmadı.
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