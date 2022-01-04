Amazon Prime Gaming oyunları Ocak ayı oyunları belli oldu! 1024 TL değerindeki oyunlar beğeni topladı! STAR WARS, Total War ve daha fazlası

Amazon Prime Gaming Ocak ayında kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi başardı. Aralık ayında kullanıcılarına 980,00 TL değerindeki verdiği oyunlarla kullanıcılarını mest eden Amazon Prime, Ocak ayında da kullanıcılarını 1024,00 TL değerindeki oyunları ile sevindirdi.

Ücretsiz oyunlar, oyun içi kozmetiklerin yanı sıra League of Legends'e özel RP, kalıcı kostüm, turuncu özel ve daha fazlasını da veriyor.

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Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

AMAZON PRIME GAMING OCAK 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI