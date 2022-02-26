Amazon Prime Gaming, abonelerine ücretsiz oyun ve oyuniçi aksesuar vermeye devam ediyor. Prime Gaming aboneleri Mart ayında toplam değeri 585TL olan 7 oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek.
Mart ayında verilecek oyunların başında en pahalı ve tanınmış oyun Madden NFL 22 bulunuyor.
Amazon Prime Gaming, Mart ayı ücretsiz oyunları
Madden NFL 22
Surviving Mars
Crypto Against All Odds
Look Inside
Peterquest
SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech
The Stillness of the Wind
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Son Dakika › Teknoloji › Amazon Prime, Mart ayında 585 TL değerindeki 7 oyunu ücretsiz veriyor - Son Dakika