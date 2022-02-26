Amazon Prime, Mart ayında 585 TL değerindeki 7 oyunu ücretsiz veriyor - Son Dakika
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Amazon Prime, Mart ayında 585 TL değerindeki 7 oyunu ücretsiz veriyor

26.02.2022 02:53
Amazon Prime, Mart ayında 585 TL değerindeki 7 oyunu ücretsiz veriyor

Amazon Prime Gaming'in Mart ayında abonelerine vereceği 7 ücretsiz oyun belli oldu.

Amazon Prime Gaming, abonelerine ücretsiz oyun ve oyuniçi aksesuar vermeye devam ediyor. Prime Gaming aboneleri Mart ayında toplam değeri 585TL olan 7 oyuna ücretsiz bir şekilde sahip olabilecek.

Mart ayında verilecek oyunların başında en pahalı ve tanınmış oyun Madden NFL 22 bulunuyor.

<a class='keyword-sd' href='/amazon-prime/' title='Amazon Prime'>Amazon Prime</a>, Mart ayında 585 TL değerindeki 7 oyunu ücretsiz veriyor

Amazon Prime Gaming, Mart ayı ücretsiz oyunları

Madden NFL 22

Surviving Mars

Crypto Against All Odds

Look Inside

Peterquest

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

The Stillness of the Wind

Eğer hala Amazon Prime Gaming üyesi değilseniz ve olmayı düşünüyorsanız 30 günlük deneme hakkınızı kullanabilirsiniz.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Amazon Prime, Mart ayında 585 TL değerindeki 7 oyunu ücretsiz veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amazon Prime, Mart ayında 585 TL değerindeki 7 oyunu ücretsiz veriyor - Son Dakika
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