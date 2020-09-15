Amazon Prime Türkiye'de: Hangi hizmetleri sunuyor, rakiplerine göre nasıl bir performans sergiliyor? - Son Dakika
BBC

Amazon Prime Türkiye'de: Hangi hizmetleri sunuyor, rakiplerine göre nasıl bir performans sergiliyor?

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon'un üyeliğe dayalı alışveriş, video ve oyun hizmeti Amazon Prime, bugün itibarıyla Türkiye'ye kullanıma girdi.

Amazon Prime Türkiye'de: Hangi hizmetleri sunuyor, rakiplerine göre nasıl bir performans sergiliyor?, System.String[]

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon'un üyeliğe dayalı alışveriş, video ve oyun hizmeti Amazon Prime, bugün itibarıyla Türkiye'ye kullanıma girdi. Amazon Prime'ın Türkiye'deki abonelik ücreti aylık 7,90 TL olarak açıklandı.

Amazon'un servislerinden özel olarak yararlanmanızı sağlayan Amazon Prime; hızlı kargo, ertesi gün teslimat, video ve oyun hizmetlerinden faydalanma imkanı sunuyor.

Amazon Prime'ın yurt dışında sunduğu hizmetler arasında e-kitap ve müzik de var.

Platforma ilk kez üye olan kullanıcıların ise 30 gün boyunca ücretsiz kullanım hakkı var.

Amazon Prime'ın hem küresel hem de girdiği pazarlarda yerel şirketlerle rekabet etmesi gerekiyor.

Bu platforma üye olmayı değerlendiren kullanıcılar, öncelikli olarak Amazon'un rakiplerine göre nasıl bir performans sergilediğini göz önünde bulunduruyor.

Amazon Prime'ın perakende ve video hizmeti açısından hangi şirketlerle rekabet ettiğini ve nasıl bir performans sergilediğini derledik.

Videoda Netflix'in en büyük rakibi

Amazon Prime'ın video hizmeti açısından Türkiye'de küresel bir şirket olarak Netflix, yerel olarak da Blu TV, PuhuTv gibi platformlarla rekabet etmesi gerekecek.

Amazon Prime'da dünyanın en prestijli televizyon ödülü sayılan Emmy gibi çok sayıda ödül kazanan orijinal yapımlar bulunuyor.

Amazon'un orijinal yapımlarından öne çıkanları arasında The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, The Expanse, Goliath, Carnival Row, Bosch, Homecoming, Tales from the Loop, Undon, Fleabag, The Man in the High Castle ve Mozart in the Jungle var.

En beğenilen yapımlar Netflix'te

Amazon da Netflix gibi uluslararası yapımlara imza atıyor.

Geçtiğimiz günlerde yazar Orhan Pamuk'un romanı Masumiyet Müzesi'nin Amazon tarafından Türkiye'de diziye uyarlanacağı haberleri çıkmıştı.

Amazon Prime dünya çapında 150 milyon üyesiyle dizi, film ve belgesel izleme platformu Netflix'in en büyük rakibi.

Netflix'in 192 milyon abonesi bulunuyor.





Netflix ve Amazon Prime'ın video tarafında gittikçe güçlenen rakipleri arasında ise Disney+, Hulu, HBO Max ve Apple var.

Bütün yayımcı platformları bünyesinde buluşturan Reelgood şirketinin verilerine göre Amazon Prime, bünyesinde en çok yapıma yer veren platform olmasıyla rakiplerine fark atıyor.

Ancak kullanıcılar arasında en popüler olan ve en beğenilen yapımlara gelince Netflix öne çıkıyor.

Reelgood'a göre 184 programla internet film veri tabanı IMDb'de yüksek puana sahip en çok yapıma sahip olan platform Netlix.

HBO Max ise orijinal yapımlarının sayısı ve niteliği açısından en güçlü platform olarak öne çıkıyor.

Amazon'un pereakendede rakipleri

Amazon, dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olarak bu alanda küresel rakiplerine kıyasla avantajlı durumda.

Ancak Amazon verdiği farklı hizmetler açısından perakende, e-ticaret, pazar yeri ve fiziksel mağazalar açısından küresel ve yerel şirketlerle rekabet etmek durumunda kalıyor.

Amazon'un perakende alanında en büyük rakiplerinden olan Walmart, bu hafta Amazon Prime gibi üyeliğe dayalı hizmeti olan Walmart Plus'ı hizmete soktu.

Walmart Plus, ABD'de Amazon Prime'a göre daha ucuz bir üyelik sistemiyle devreye girdi. Bunun Amazon'u ilerleyen zamanlarda nasıl etkileyeceğini görmek mümkün olacak.





1 trilyon doları aşan şirket değerlemesine sahip olan Amazon'un perakende alanında diğer güçlü rakipleri arasında Target, Best Buy ve Costco yer alıyor.

Amazon'un online satışta en büyük rakipleri arasında Çin merkezli Alibaba ve internet üzerindeki en büyük açık artırma usulü alışveriş sitesi olan eBay var.

E-ticaret açısından LightInTheBox, Overstock.com, Vipshop Holdings, JD.com, Wayfair ve Etsy de rakipleri arasında.

Amazon, perakende ve e-ticaret açısından henüz Türkiye'de büyük bir pazar payına sahip değil.

Türkiye'de bu alanda Trendyol, Hepsiburada, n11, GittiGidiyor, Sahibinden, Migros Sanal Market gibi şirketler öne çıkıyor.

Amazon, ayrıca Prime Day adını verdiği belirli bir günde üyelerine özel indirimler sunmasıyla da kullanıcılar arasında tutuluyor.

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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:57

Son Dakika Dünya Amazon Prime Türkiye'de: Hangi hizmetleri sunuyor, rakiplerine göre nasıl bir performans sergiliyor? - Son Dakika Dünya

BBC
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