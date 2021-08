Amazon Prime Video Türkiye'nin eylül 2021 takvimi açıklandı - Son Dakika

Amazon Prime Video Türkiye, eylül ayında merakla beklenen yapımlar "Cinderella", "Lularich", "Everybody's Talking About Jamie" ve "Birds of Paradise"ı izleyicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime Video, eylül ayında Türkiye'de yayına girecek yeni yapımları açıkladı. Eylül ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında geleneksel bir hikayeyi cesur bir hamle ile farklı, müziksel bir açıdan ele alan "Cinderella", dört bölümden oluşan belgesel dizi "Lularich", London's West End'in ödüllü, hit müzikalinden uyarlanan "Everybody's Talking About Jamie" ve çarpıcı öykü "Birds of Paradise" yer alıyor.

