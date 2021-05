Amazon Prime Video Türkiye'nin Mayıs 2021 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye, mayıs ayında yayına girecek yeni içerikleri açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında Colson Whitehead'in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan, yönetmenliğini akademi ödüllü Berry Jenkins'in üstlendiği mini dizi "The Underground Railroad", Lauren Oliver'in yazıp yönettiği genç-yetişkin dizisi "Panic"in ilk sezonu ve dünyaca ünlü sanatçı P!NK'in "Beautiful Trauma" dünya turnesinde başından geçenleri sahne arkası röportajlarını ve turda yaşananların perde arkasını izleyicilerle buluşturan "P!NK: All I Know So Far" belgeseli bulunuyor.

Mayıs ayında Amazon Prime üyeleriyle buluşacak tüm yeni yapımlar, Türkçe altyazı seçeneği ile sunuluyor.

The Underground Railroad - 14 Mayıs

Colson Whitehead'in Pulitzer ödüllü romanından uyarlanan mini dizi "The Underground Railroad" 14 Mayıs Cuma günü Amazon Prime Video Türkiye'de yayına giriyor. Yönetmenliğini Academy ödüllü Berry Jenkins'in üstlendiği, başrollerinde Thuso Mbedu, Chase W. Dillon ve Joel Edgerton gibi isimlerin yer aldığı 10 bölümlük Amazon Originals mini dizisi, Cora Randall'ın iç savaş öncesi ABD'nin güney bölgesinde özgürlük uğruna verdiği mücadeleyi izleyicilerle buluşturuyor.

P!NK: All I Know So Far - 21 Mayıs

Başrolünde dünyaca ünlü sanatçı P!NK'in yer aldığı "P!NK: All I Know So Far" belgeseli, 21 Mayıs'tan itibaren Amazon Prime Video Türkiye'den izlenebilecek. Yapımcılığını Michael Gracey ve Isabella Parish'in yanı sıra Luminaries, Silent House ve Lefty Paw stüdyolarının üstlendiği "P!NK: All I Know So Far", izleyicileri P!NK'in "yaşantısı" olarak nitelendirdiği karmaşanın arka yüzüyle buluşturuyor. "Beautiful Trauma" dünya turnesi boyunca ödüllü sanatçı P!nk'in yol maceraları, sahne arkası röportajları ve kişisel yaşantısından görüntüleri harmanlayan belgesel, izleyicileri onun seçtiği ailesine katılmaya ve bir anne, bir eş, bir patron ve bir performans sanatçısı olarak hayatını dengelemeye çalıştığı sürece tanık olmaya davet ediyor.

Panic 1. Sezon - 28 Mayıs

Lauren Oliver'ın çok satan romanından uyarlanan, kendisinin yazıp yönettiği genç-yetişkin dizisi "Panic"in 10 bölümlük ilk sezonu 28 Mayıs'ta Amazon Prime Video Türkiye'de gösterime girecek. Her bölümü birer saatlik yeni drama serisi, her yıl liseden mezun olan öğrencilerin hayatlarını yoluna koymak için tek şansları olduğuna inandığı ve sadece tek bir kazananın olacağı bir dizi yarışmaya ev sahipliği yapan, Teksas'ın küçük bir kasabasında geçiyor. Ancak bu yaz kurallar değişiyor: Bu defa, kazananın elde edeceği para her zamankinden daha fazla ve oyun her zamankinden daha tehlikeli. Oyuncular da en derin, en karanlık korkularıyla yüzleşip, kazanmak için ne kadar risk alacaklarına karar vermek zorundalar.