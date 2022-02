Amazon Prime Video Türkiye'nin Şubat 2022 takvimi açıklandı - Son Dakika

Amazon Prime Video Türkiye ile bu ay sevilen dizi "The Marvelous Mrs Maisel"in merakla beklenen dördüncü sezonu, aksiyon yapımı "Reacher"in ilk sezonu, mini dizi "Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy", romantik komedi filmi "I Want You Back" ve belgesel yapım "Shatner in Space" izleyicilerle buluşuyor.

Amazon Prime Video, şubat ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı.

Açıklamaya göre, şubatta Türkçe alt yazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında sevilen dizi "The Marvelous Mrs Maisel"in 1960'ta geçecek merakla beklenen dördüncü sezonu, Lee Child'ın "Killing Floor" isimli romanından uyarlanan, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald ve Chris Webster'ın başrollerini paylaştığı aksiyon yapımı "Reacher"in ilk sezonu yer alıyor.

Platformda birçok komedyen ve tanınmış ismin özel röportajlarını ekranlara taşıyacak, Guy Torry'nin tamamen siyahilerin yer aldığı bir komedi gecesi başlatmak için The Comedy'de verdiği mücadeleyi konu edinen mini dizi "Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy", Charlie Day ve Jenny Slate'in başrollerini paylaştığı romantik komedi filmi "I Want You Back" ve William Shatner'ın uzay yolculuğunun öncesi, sonrası ve uzayda yaşadıklarını konu edinen belgesel yapım "Shatner in Space" de bulunuyor.

Prime üyeleri, Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler gibi birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.