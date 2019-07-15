Son Dakika Haberleri: Amazon protestosu - NEW
Son Dakika Güncel Haber

Amazon protestosu - NEW

4 saat önce

ABD'li perakende devi Amazon'un Üst Yöneticisi Jeff Bezos, şirketin çalışma şartları ve ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Birimi ile ilişkileri nedeniyle New York'taki evinin önünde toplanan grup tarafından protesto edildi.

ABD'li perakende devi Amazon'un Üst Yöneticisi Jeff Bezos, şirketin çalışma şartları ve ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Birimi ile ilişkileri nedeniyle New York'taki evinin önünde toplanan grup tarafından protesto edildi.
Bezos'un, Manhattan'da 80 milyon dolara satın aldığı yeni evi önünde bir araya gelen protestocular, şirketin, yasa dışı göçmenlere yönelik baskınları nedeniyle gündeme gelen ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) Birimi ile ilişkileri ve çalışma şartlarına tepki gösterdi.
Şirketin ICE ile ilişkilerinin sona erdirilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği dilekçe, Bezos'un oturduğu binaya bırakıldı.
Göstericiler, binaya, Amazon logolu kutu ve ABD yönetiminin göçmenlere verdiği battaniyenin bir örneğini de bıraktı.
Amazon protestosu - NEW
Amerika Birleşik Devletleri, New York, Amazon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd: Çok gururluyum ABD Başkanı Trump düğmeye bastı! Yasak başlıyor Sosyal medya fenomeni Bianca Devins, takipçisi tarafından vahşice öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:46:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amazon protestosu - NEW
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]