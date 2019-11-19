Son Dakika Haberleri: Amazon reklam destekli müzik kanalını ücretsiz sunuyor
Son Dakika Ekonomi Amazon reklam destekli müzik kanalını ücretsiz sunuyor - Son Dakika Ekonomi

Amazon reklam destekli müzik kanalını ücretsiz sunuyor

6 saat önce

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, ücretli müzik yayın servisine ek olarak, Amazon Music kanalının "ücretsiz versiyonu"nu sunduğunu açıkladı.

Amazon reklam destekli müzik kanalını ücretsiz sunuyor, System.String[]

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, ücretli müzik yayın servisine ek olarak, Amazon Music kanalının "ücretsiz versiyonu"nu sunduğunu açıkladı.

Şirketten Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, müzik kanalının yeni versiyonu reklam destekli olacak. Böylece Amazon, 2009 yılından bu yana ücretsiz müzik hizmeti sunan rakibi Spotify ile rekabette yeni bir adım atmış oldu.İki şirket de, müzik kanallarının ücretli versiyonlarını 9.99 dolar ücret ile sunuyor.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:22 Kaynak: DHA
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