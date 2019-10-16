Son Dakika Haberleri: Amazon satıcı eğitimleri İstanbul'da başladı
Son Dakika Teknoloji Amazon satıcı eğitimleri İstanbul'da başladı

Amazon satıcı eğitimleri İstanbul'da başladı

42 dakika önce

Amazon.com.tr'nin Türk satıcıları e-ihracat için bir araya getirdiği BiTıklaAvrupa eğitim programının ilk iki eğitimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Amazon satıcı eğitimleri İstanbul'da başladı, System.String[]

Amazon.com.tr'nin Türk satıcıları e-ihracat için bir araya getirdiği BiTıklaAvrupa eğitim programının ilk iki eğitimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Amazon'dan yapılana açıklamaya göre, şirket, Amazon.com.tr ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğiyle KOBİ'lerin Avrupa'ya ihracatla Amazon'un Avrupa pazar yerlerinde işlerini büyütmek ve satışlarını artırmak üzere kurgulanan eğitimlerin ilk ikisi 14-15 Ekim tarihlerinde TOBB Istanbul Hizmet Binası'nda 163 KOBİ'nin katılımıyla yapıldı.

- E-ihracatta baştan sona rehberlik

BiTIklaAvrupa, firmaların ürünlerini Amazon'un Avrupa'daki 5 pazar yeri (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya) üzerinden Avrupa'nın 27 ülkesine göndermesini sağlayarak Türkiye'den Avrupa'ya bir e-ihracat köprüsü kurmayı amaçlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi eğitmenlerinden ve Amazon satış ekiplerinden eğitim alan satıcılar, aynı zamanda diğer potansiyel Amazon satıcılarıyla da tanışma ve deneyim paylaşma fırsatı buluyor.

E-ihracat yolunda satıcılara A'dan Z'ye rehber olan eğitimler, Amazon'a kayıt aşamasından satıcı performansını yükseltme yollarına, katalog sisteminin inceliklerinden ürün listeleme biçimlerine, lojistik modellerinden ürün öne çıkarma yöntemlerine kadar birçok önemli konuyu kapsıyor.

Ayrıca şirketten yapılan açıklamaya göre TOBB çatısı altındaki odalara kayıtlı ve e-ihracatla işini büyütmek isteyen tüm şirketlerin katılımına açık ve ücretsiz olan eğitimler TOBB'a bağlı odaların organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

Eğitimlere ilişkin başvuru formu ve programa "www.bitiklaavrupa.com" üzerinden ulaşılabiliyor. Herhangi bir eğitim seansına katıldıktan sonra Amazon Avrupa'da satış için kaydını tamamlayan tüm satıcılara Amazon Avrupa'da ürünlerini ön plana çıkarabilmek için kullanabilecekleri 125 avro değerinde site içi hediye reklam bedeli de sunulacak.

Eğitimler 2019-2020 dönemi boyunca Türkiye genelinde 20 ilde 40 seans olarak gerçekleştirilecek.

İstanbul, İhracat, Avrupa, Amazon, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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