Amazon şirketinin Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amazon şirketinin Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı - Son Dakika

Amazon şirketinin Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı

11 dakika önce

ABD şirketi Amazon'un İspanya'nın başkenti Madrid'deki merkez ofisine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Amazon şirketinin Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı, System.String[]

ABD şirketi Amazon'un İspanya'nın başkenti Madrid'deki merkez ofisine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu sabah telefonla arayan bir kişinin, Madrid'in Arganzuela Mahallesi'ndeki Amazon'un merkez ofisine bomba konulduğu ihbarında bulunulduğu bildirildi.

Madrid yerel yönetimi yetkilileri ve polis kaynakları, ihbarın ardından şirketin olduğu binanın hemen boşaltıldığını belirterek, bomba imha ekibinin yaptığı aramalarda ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Yaklaşık 2 saat süren incelemelerin ardından çalışanların binaya girişine izin verildi.

İspanya, Amazon, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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