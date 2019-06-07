Son Dakika Haberleri: Amazon Tepe Yöneticisi Jeff Bezos: 10 yıl içinde insan yerine 'robot eller' kullanılacak
Son Dakika Dünya Haber

Amazon Tepe Yöneticisi Jeff Bezos: 10 yıl içinde insan yerine 'robot eller' kullanılacak

1 saat önce

Amazon şirketinin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, 10 yıl içinde insan eliyle yapılan depo işlerinde robotların kullanılacağını duyurdu

Amazon Tepe Yöneticisi Jeff Bezos: 10 yıl içinde insan yerine 'robot eller' kullanılacak, System.String[]
Amazon şirketinin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, önümüzdeki 10 yıl içinde insan eliyle yapılan işlerde robotların kullanılacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentindeki 're: MARS' konferansında konuşan Bezos, "İnsanlar kadar güvenilir ticari robotlar önümüzdeki 10 yılda dünya çapındaki depolarımızda çalışacak." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:08 
CEO, Amazon, Jeff Bezos, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nilüfer çiçeklerini koparanlara 82 bin TL ceza verilecek Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntü için açıklama geldi Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü Yemek sırasında cam masa patladı! Aile üyeleri kabusu yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 01:44:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amazon Tepe Yöneticisi Jeff Bezos: 10 yıl içinde insan yerine 'robot eller' kullanılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]