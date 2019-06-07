Amazon Tepe Yöneticisi Jeff Bezos: 10 yıl içinde insan yerine 'robot eller' kullanılacak
1 saat önce
Amazon şirketinin kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, 10 yıl içinde insan eliyle yapılan depo işlerinde robotların kullanılacağını duyurdu
Amazon
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:08
şirketinin kurucusu ve CEO
'su Jeff Bezos
, önümüzdeki 10 yıl içinde insan eliyle yapılan işlerde robotların kullanılacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD
) Las Vegas
kentindeki 're: MARS' konferansında konuşan Bezos, "İnsanlar kadar güvenilir ticari robotlar önümüzdeki 10 yılda dünya çapındaki depolarımızda çalışacak." dedi.
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