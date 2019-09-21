Amazon Türkiye 1 Yaşında, yüzde 70'e varan özel indirimler

Amazon.com.tr'de yüzde 70'e varan özel indirim

Amazon.com.tr'de binlerce üründe yüzde 70'e varan indirim başladı.



Sadece 19 Eylül'de geçerli olacak indirim kapsamında Amazon.com.tr'de yer alan tüm kategorilerde indirim yapıldı. Ofis malzemelerinden, elektronik ürünlere, ev ve mutfak ürünlerinden, oyuncaklara, spor aletlerine kadar binlerce üründe fırsatlar kullanıcıları bekliyor.



Amazon.com.tr elektronikten modaya, ev ve mutfak aletlerinden ofis malzemelerine kadar birçok kategoride sadece 19 Eylül'de geçerli olacak yüzde 70'e varan özel indirim başlattı. Okulların açılması ve tatil sezonun bitişi ile şehir hayatına geri dönen kullanıcıları bekleyen indirimler okul eşyalarından, ev ve mutfak ürünlerine, spor aletlerinden kitap ve giysilere kadar binlerce üründe geçerli.



Amazon.com.tr'de yer alan 16 ana kategoride binlerce üründe geçerli olan kampanya ile kullanıcılar ürünlere yüzde 70'e varan indirim fırsatlarıyla erişebilecek.



Amazon Birinci Yıl İndirimleri burada