Amazon Türkiye'den "Yılın Son Fırsatları" kampanyası - Son Dakika

Amazon Türkiye'den "Yılın Son Fırsatları" kampanyası

21.12.2020 14:09
Amazon Türkiye'den

Amazon Türkiye, "Yılın Son Fırsatları" kampanyası başlattı.

Amazon Türkiye, "Yılın Son Fırsatları" kampanyası başlattı.

Amazon Türkiye'nin açıklamasına göre, oyuncaktan elektroniğe, modadan evcil hayvan ürünlerine kadar birçok farklı kategoride sunulacak fırsatlar, 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Kampanya boyunca yüzlerce üründe geçerli "büyük fırsat" indirimlerini müşterilerinin beğenisine sunan Amazon.com.tr'de, sınırlı sayıda ürünü kapsayan kısa süreli "Bitmeden Yakala" indirimlerinden de faydalanılabilecek.

Her gün sabah 09: 00'da tüketicilerle buluşacak "Flaş İndirimler" ile de istenilen ürünlere uygun fiyatlarla erişilebilecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amazon Türkiye'den 'Yılın Son Fırsatları' kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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