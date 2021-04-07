Amazon Türkiye "Gıda ve İçecek" kategorisini devreye aldı - Son Dakika

Amazon Türkiye müşterileri bugünden itibaren konserve gıdadan alkolsüz içeceklere, atıştırmalıklardan makarna ve baklagillere kadar binlerce çeşit ürüne Amazon güvencesiyle sahip olabilecek.

Amazon Türkiye yaptığı açıklamayla Gıda ve İçecek kategorisinin hizmete açıldığını duyurdu.

Konserve gıda, alkolsüz içecekler, atıştırmalıklar, makarna ve baklagilleri de içeren geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapan kategori, müşterilere mutfak ihtiyaçlarına cazip fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Binlerce ürünün tüketicilerle buluştuğu kategoride Eti, Yayla, Nutella, Lipton, Ruffles, Çaykur gibi yüzlerce yerli ve yabancı markanın ürünleri yer alıyor.

Gıda ve İçecek kategorisinden alışveriş yapan Amazon.com.tr müşterileri Pepsi, Julius Meinl, Nish Coffee, Lindt, Calve ve Dr. Oetker gibi popüler markalara ait stoklarla sınırlı seçili binlerce ürüne 7-13 Nisan'da açılışa özel yüzde 60'a varan indirimlerle sahip olabilirken, Amazon Prime üyeleri de kendilerine özel fırsatlardan yararlanabiliyor.

"Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz"

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott konuya ilişkin, "Amazon.com.tr'yi hizmete açtığımızdan bu yana müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu doğrultuda, ürün seçkimize 'Gıda ve İçecek' kategorimizi eklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Amazon Türkiye olarak müşterilere ihtiyaç duydukları ürünleri mümkün olan en hızlı ve güvenilir şekilde sunarak fayda sağlamayı amaçladıklarını belirten Marriott, "Müşterilerimizin Amazon.com.tr'den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını yaşarken tüm ihtiyaçlarını da karşılayabilmeleri adına halihazırda geniş olan ürün yelpazemizi daha da genişletmeye devam edeceğiz." bilgilerini verdi.