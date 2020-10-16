Amazon Türkiye'nin en büyük alışveriş etkinliği "Prime Day" oldu - Son Dakika

Amazon Türkiye'nin en büyük alışveriş etkinliği "Prime Day" oldu

16.10.2020 12:05
Amazon Türkiye'nin en büyük alışveriş etkinliği

Türkiye'de ilk kez 13-14 Ekim'de düzenlenen Prime Day, Amazon Türkiye tarihindeki en büyük alışveriş etkinliği oldu.

Türkiye'de ilk kez 13-14 Ekim'de düzenlenen Prime Day, Amazon Türkiye tarihindeki en büyük alışveriş etkinliği oldu.

Şirket açıklamasına göre, Prime üyelerinin fırsatlardan yararlandığı bu iki günde Kitap, Ev Tüketim Ürünleri ve Akıllı Telefon Aksesuarları en popüler kategoriler olurken SanDisk 480GB SSD Plus Taşınabilir Harici Harddisk, HP 15-dw2027nt Dizüstü Bilgisayar ve Familia Plus Kağıt Havlu Prime üyelerinin en çok satın aldığı ürünler olarak öne çıktı.

2020 Prime Day süresince 19 ülkeden satıcılar toplamda 3,5 milyar dolarlık satış hacmine ulaşırken, dünya genelindeki Prime üyeleri iki günlük etkinlik boyunca sunulan indirim ve fırsatlardan yararlanarak alışverişlerinde toplamda 1,4 milyar dolar tasarruf etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, " Amazon Prime'ın Türkiye'de hizmete sunulmasından sadece haftalar sonra, Türkiye'deki Prime üyelerimize, tüm dünyadaki üyeler gibi Prime Day fırsatlarından yararlanabilecekleri 48 saatlik bir etkinlik sunabilmekten memnuniyet duyuyoruz. Müşterilerimize her geçen gün yenilikler sunarak alışveriş deneyimlerini geliştirmeye devam edeceğiz. Bunun, Türkiye için sadece bir başlangıç olduğundan emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye'de Amazon Prime üyelik servisine kayıt yaptıran üye sayısı 13 ve 14 Ekim'de en yüksek seviyeye ulaştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amazon Türkiye'nin en büyük alışveriş etkinliği 'Prime Day' oldu - Son Dakika Ekonomi

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