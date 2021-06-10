Amazon Türkiye Pazar günü teslimat hizmetini Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli ile genişletiyor - Son Dakika

Amazon.com.tr müşterileri, İstanbul'un ardından artık binlerce seçili üründe Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli'de de pazar günü teslimat hizmetinden faydalanabiliyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, pazar günü teslimat hizmetinin 4 şehirde daha hizmete girdiğini duyurdu. İstanbul'da 2019'dan beri sunulan pazar günü teslimat hizmetinden artık Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli'deki Amazon.com.tr müşterileri de yararlanabiliyor.

Bu şehirlerin belirli bölgelerinde yaşayan Amazon Prime üyeleri seçili ürünlerde pazar günü teslimat seçeneğinden herhangi bir ek ücret ödemeden faydalanabilirken, Prime üyesi olmayan müşteriler bu hizmete 7,90 lira ödeyerek ya da 30 günlük deneme süresinin ardından aylık 7,90 lira ücretle sahip olabilecekleri Prime üyeliği aracılığıyla erişim sağlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Amazon'da müşterilerimize sürekli olarak yenilikler sunmak için çalışıyoruz. İstanbul'daki müşterilerimizin Pazar günü teslimat seçeneğinden duyduğu memnuniyeti biliyoruz ve bu hizmetimizi artık Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli'de daha da fazla kişiye ulaştıracak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Pazar günü teslimat, her günün artık bir Amazon teslimat günü olduğu ve artık bu şehirlerdeki Amazon müşterilerinin Amazon'da alışveriş yaparken daha fazla rahatlığın keyfini çıkarabileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.