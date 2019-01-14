Amazon’un alışveriş botunu Türk mühendisler geliştirdi
1 saat önce
Cbot, e-ticaret devi Amazon için alışveriş botu uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu.
Cbot, e-ticaret devi Amazon için alışveriş botu uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Cbot'un geliştirdiği advisor.bot, Amazon UK'den cilt bakımı kategorisinde alışveriş yapmak isteyen müşterilere en ideal kozmetik ürünlerini bulmalarında yardımcı oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:01
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