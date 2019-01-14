Son Dakika Haberleri: Amazon’un alışveriş botunu Türk mühendisler geliştirdi

Amazon’un alışveriş botunu Türk mühendisler geliştirdi

1 saat önce

Cbot, e-ticaret devi Amazon için alışveriş botu uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu.

Amazon’un alışveriş botunu Türk mühendisler geliştirdi, System.String[]
Cbot, e-ticaret devi Amazon için alışveriş botu uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Cbot'un geliştirdiği advisor.bot, Amazon UK'den cilt bakımı kategorisinde alışveriş yapmak isteyen müşterilere en ideal kozmetik ürünlerini bulmalarında yardımcı oluyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:01 

Cilt Bakımı, Aydın Doğan Vakfı, Amazon, Ekonomi
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