Amazon’un alışveriş botunu Türk mühendisler geliştirdi

Cbot, e-ticaret devi Amazon için alışveriş botu uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu.

Cbot, e-ticaret devi Amazon için alışveriş botu uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. Cbot'un geliştirdiği advisor.bot, Amazon UK'den cilt bakımı kategorisinde alışveriş yapmak isteyen müşterilere en ideal kozmetik ürünlerini bulmalarında yardımcı oluyor.

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