Amazon'un kurucusu Bezos, bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Ekonomi Amazon'un kurucusu Bezos, bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı - Son Dakika Ekonomi

Amazon'un kurucusu Bezos, bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı

6 saat önce

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti, şirketin hisselerinin yükselmesiyle bir günde 8 milyar dolar yükselerek 124 milyar dolar oldu.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un kişisel serveti, kurucusu ve CEO'su olduğu Amazon'un hisselerinin yükselişiyle bir gün içinde sekiz milyar dolar arttı.

Amazon Perşembe günü, Noel ve yılbaşı sezonunu kapsayan son çeyrek için piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamıştı. Eylül- Aralık döneminde 3,3 milyar dolar kar elde ettiğini duyuran şirketin 2 milyar dolar civarında kar açıklaması bekleniyordu.

Bu açıklamanın ardından Amazon hisseleri Cuma günü yüzde yedi civarında yükseldi. Cuma günü bir ara Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolar eşiğini aştı.

YÜZDE 12 HİSSESİ VAR

İnternet perakende devi Amazon'un hisselerinin yaklaşık yüzde 12'si Bezos'a, yüzde 4'ü ise eski eşi MacKenzie Bezos'a ait.

Bezos'a ait hisselerin değeri, Cuma günü 115,6 milyar dolara ulaştı. Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti 124 milyar oldu.

Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos, Ocak 2019'da boşanma kararı almıştı. Çiftin Amazon'daki hisselerinin yüzde 25'ini MacKenzie Bezos almıştı.

Amazon'un kurucusu Bezos, bir günde servetini sekiz milyar dolar artırdı
Jeff Bezos, Amazon, CEO, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:25 
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