Amazon'un kurucusu Bezos, Los Angeles'ta rekor fiyata malikane satın aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amazon'un kurucusu Bezos, Los Angeles'ta rekor fiyata malikane satın aldı - Son Dakika

Amazon'un kurucusu Bezos, Los Angeles'ta rekor fiyata malikane satın aldı

6 saat önce

ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ABD'nin Los Angeles kentinin Beverly Hills semtinde 165 milyon dolara bir malikane satın aldığı bildirildi.

Amazon'un kurucusu Bezos, Los Angeles'ta rekor fiyata malikane satın aldı, System.String[]

E-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ABD'nin Los Angeles kentinin Beverly Hills semtinde 165 milyon dolara bir malikane satın aldığı bildirildi.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, Bezos'un Warner Bros film stüdyosunun kurucularından Jack Warner'ın 1937'de inşa ettirdiği malikane için ödediği 165 milyon dolar, Los Angeles'ta bugüne dek bir konut için ödenen en yüksek bedel oldu.

36 bin metre kare alana kurulu, Georgia stili mimariye sahip malikanenin içinde iki ayrı misafir konutu, bir fidanlık, üç sera, tenis kortu, yüzme havuzu, golf sahası ve kendi tamirhanesi ile benzin dolum istasyonları olan bir araba garajı bulunuyor.

Amazon'un patronu, 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde, şirketteki 4,1 milyar dolar değerindeki kişisel hissesini satarak nakde çevirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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