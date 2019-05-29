Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Bezos 37 milyar dolarlık servetinin yarısını...

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen Jeff Bezos'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan MacKenzie Bezos, mirasının yarısını bağışlayacağını açıkladı.

49 yaşındaki Bezos, yaptığı yazılı açıklamada, "Giving Pledge" adlı kampanyaya katılarak, servetinin yarısını bağışlayacağını duyurdu.

"Giving Pledge" varlıklı insanları, varlıklarının büyük çoğunluğunu hayır işlerine bağışlamaları için teşvik eden bir kampanya.

MacKenzie Bezos, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkalarıyla paylaşabileceğimiz çok fazla kaynağımız var - zaman, ilgi, bilgi, sabır, yaratıcılık, yetenek, çaba, mizah, şefkat. Hayatın beni beslediği varlıkların yanında, paylaşacak orantısız miktarda param var" dedi.

Yardım kampanyalarını seçme konusunda özenli davranacağını söyleyen Bezos, "Kasam boşalana kadar yardımlarımı yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kişisi 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanan MacKenzie Bezos'un, milyar dolarlık servetin sahibi olmanın yanı sıra şirketteki hisselerinin yüzde 4'ünü koruyacağı da açıklanmıştı.

Rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını MacKenzie Bezos Twitter hesabından duyurmuştu.

MacKenzie Bezos yaptığı açıklamada, 'boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbirlerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu' yazmıştı.

Bu rekor boşanma anlaşması, şimdiye kadar en yüksek miktar para içeren boşanma anlaşması oldu.

Bezos çiftinden önce en yüksek nafaka, sanat koleksiyoneri Alec Wildenstein'ın eşi Jocelyn'e ödediği 3.8 milyar dolardı.

Dört çocukları olan çift, Bezos'un Amazon'u kurduğu 1994'ten bu yana birlikteydi. MacKenzie Bezos şirketin ilk çalışanlarından biriydi.

Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi olan Amazon'un 2018'de yaptığı ciro 232.8 milyar doları bulmuştu. Forbes dergisine göre bu rakamla, Bezos ve ailenin serveti de 131 milyar dolara çıkmış oldu.

MacKenzie Bezos başarılı bir roman yazarı. 'The Testing of Luther Albright' ve 'Traps' adlı iki kitabı bulunan MacKenzie Bezos, Pulitzer ödüllü yazar Toni Morrison'un da Princeton Üniversitesi'nde öğrencisiydi.

"Giving Pledge" adlı kampanyaya halihazırda, 23 ülkeden 204 birey, çift ya da aile katılmış durumda.