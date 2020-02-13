Son Dakika › 3. Sayfa › Amazon'un Madrid ofisi bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi - Son Dakika
Amazon'un Madrid ofisi bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi
7 saat önce
ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ofisi bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ofisi bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi.
İspanya polisi, Amazon'un başkent Madrid'de bulunan ofisinin bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildiğini açıkladı. Boşaltılan binada arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Madrid polisi, "Alınan tehdit sonucu bina tahliye edildi. Tehdidin gerçek olup olmadığı saptanmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı. - MADRİD
Son Dakika Manchester United, koronavirüs şüphesi nedeniyle Odion Ighalo'yu tesislere almıyor 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi Beyoğlu'nda midye ısmarlama tartışması cinayetle sonuçlandı Polisin "Neden kaçtın?" sorusuna, ehliyetsiz sürücü "Yüzüm yok" şeklinde cevap verdi