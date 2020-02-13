Amazon'un Madrid ofisi bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amazon'un Madrid ofisi bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi - Son Dakika

Amazon'un Madrid ofisi bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi

7 saat önce

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ofisi bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi.

Amazon'un Madrid ofisi bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi, System.String[]

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ofisi bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildi.


İspanya polisi, Amazon'un başkent Madrid'de bulunan ofisinin bomba tehdidi nedeniyle tahliye edildiğini açıkladı. Boşaltılan binada arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Madrid polisi, "Alınan tehdit sonucu bina tahliye edildi. Tehdidin gerçek olup olmadığı saptanmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı. - MADRİD

İspanya, Amazon, Madrid, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
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