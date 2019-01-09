Son Dakika Haberleri: Amazon'un Patronu, Dünyanın En Zengin İnsanı Bezos Eşinden Boşanıyor
BBC

Amazon'un Patronu, Dünyanın En Zengin İnsanı Bezos Eşinden Boşanıyor

52 dakika önce

Amazon'un sahibi Jeff Bezos ve eşi MacKenzie, 25 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Amazon'un sahibi Jeff Bezos ve eşi MacKenzie, 25 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Çift Twitter'dan yaptıkları ortak açıklamada, "Uzun bir sevgi arayışı ve deneme amaçlı ayrılıktan sonra boşanmaya ve ortak yaşamımızı arkadaş olarak sürdürmeye karar verdik" dedi.

25 yıl önce kurulan Amazon, bu hafta Microsoft'u geçip borsada işlem gören en değerli şirket olmuştu.

Amazon'un kurucusu 54 yaşındaki Bezos Bloomberg'ün milyarderler listesine göre, tahmini 137 milyar dolarlık servete sahip. Bill Gates'in serveti ise Bezos'tan 45 milyar dolar daha az.

48 yaşındaki MacKenzie Bezos ayrıca "The Testing of Luther Albright (2005) ve Traps (2013) adlı romanların yazarı.

Çiftin açıklamasında "Birbirimizi bulduğumuz için çok şanslı hissediyoruz ve evli olduğumuz her bil yıl için minnetarız. 25 yıl sonra ayrılacağımızı bilseydik bile hepsini yeniden yapardık. Birlikte, evli bir çift olarak müthiş bir hayatımız oldu ve ebeveyn, arkadaş, yatırım ve proje ortağı olarak birlikte müthiş bir gelecek var önümüzde. Etiketler farklı olsa da bir aile ve iyi dostlar olarak kalacağız" ifadeleri yer aldı.

Çiftin biri evlatlık olmak üzere dört çocukları var.

Pazartesi günü Amazon hisse senetlerinin yüzde 3,4 artmasıyla, şirketin piyasa değeri 797 milyar doları buldu ve 789 milyar dolar değer biçilen Microsoft'u geride bıraktı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:51 

Bloomberg, Microsoft, Jeff Bezos, Amazon, Dünya
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