Amazon'un Dünya Çapında Düzenlediği Alışveriş Etkinliği, 18-25 Temmuz'da Türkiye'de Yapılacak

İnternet üzerinden satış hizmeti veren Amazon'un 2015 yılından beri her yıl dünya çapında Prime üyelerine özel düzenlediği alışveriş etkinliği, Türkiye'de bu yıl "Prime Alışveriş Festivali" adıyla 18-25 Temmuz arasında yapılacak.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, bir hafta sürecek Prime Alışveriş Festivali boyunca, Prime üyeleri, elektronikten oyuncağa, güzellikten dekorasyona, 28 farklı kategoride yüz binlerce üründe yapılarak indirimlerden faydalanabilecek.

Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon.com.tr müşterileri, Türkiye'nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile pistte hız denemesi, Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu Pascal Nouma ile tek kale maç, restoran eleştirmeni Vedat Milör ile öğle yemeği yeme şansı elde edecek. Kurayla belirlenecek müşterilerden bazıları da müzisyen Murat Dalkılıç ile stüdyoda şarkı söyleme ve ses koçluğu seansı, YouTuber Meryem Can ile "Milyonlarca izlenen YouTube videosu nasıl çekilir?" eğitimi, YouTube içerik üreticisi Mendebur Lemur ile son teknoloji ürün denemesi ve YouTube videosu konukluğu imkanı kazanabilecek.

RİCHARD MARRİOTT: KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR SUNUYORUZ

Prime Alışveriş Festivali hakkında Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott bilgi verdi. Marriott, şunları söyledi:

"Yılın en büyük alışveriş etkinliği Prime Alışveriş Festivali ile Prime üyelerimize tam bir hafta boyunca kaçırılmayacak fırsatlar sunuyoruz. Bu dönemde evini yenilemek isteyenden elektronik tutkunlarına, çocuklarını sevindirmek isteyenlerden ihtiyaçlarını uygun fiyata alıp tasarruf yapmak isteyenlere, herkes amazon.com.tr'de hayallerini süsleyen ürün ve indirimleri bulabilecek. Bu haftayı gerçek bir festivale döndürmek için de sadece müşterilerimize hayallerindeki ürün ve indirimleri değil, hayallerindeki deneyimlere de kavuşma fırsatı sunalım istedik. Kampanya dönemi boyunca her kitleden müşterimizin, hayatında ancak bir kez yakalayabileceği bir fırsat sunuyoruz ve hayallerindeki ünlülerle tanışıp birlikte unutulmaz bir zaman geçirmeyi vadediyoruz."