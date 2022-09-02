The Lord of the Rings: The Rings of Power'dan ikinci sezon müjdesi! - Son Dakika
Üye Girişi

The Lord of the Rings: The Rings of Power'dan ikinci sezon müjdesi!

02.09.2022 16:41
The Lord of the Rings: The Rings of Power'dan ikinci sezon müjdesi!

Amazon'un Prime Video platformunda yayınlanan The Lord of the Rings: The Rings of Power dizisi hız kesmeden ikinci sezona başlıyor.

Sinema tarihinin en kült sinematik evrenleri arasında gösterilen The Lord of the Rings dünyası, dizi türünde izleyicisiyle bugün kavuştu. Amazon'un Prime Video platformunda yayınlanan dizi için sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

The Rings of Power dizisinin ikinci sezon çekimleri haftaya başlıyor

The Lord of the Rings sevenleri için sevindirici haber geldi. Yapım ekibi, ikinci sezon için kolları sıvadı. Dizinin yapımcısı Lindsey Weber, ikinci sezon için her şeyin hazır olduğunu, önümüzdeki hafta ya da en geç birkaç hafta içinde başlanacağını söyledi.

House of the Dragon 2. sezonu onaylandı! İşte yayın tarihi

Bugün yayınlanan yapım genel anlamda izleyiciden geçer not aldı. Büyük bütçe ve geniş kadrosuyla The Rings of Power dizisinin ilk etapta 5 sezon süreceği belirtilmişti. Dizinin seyrine göre sezon sayısının artması bekleniyor. Amazon dizisinin başrolünde Elrond (Robert Aramayo), Galadriel (Morfydd Clark) ve Isildur (Maxim Baldry) gibi tanıdık karakterler yer alıyor.

The Lord of the Rings: The Rings of Power'dan ikinci sezon müjdesi!

Öte yandan The Rings of Power ikinci sezon çekimlerine Ekim ayı içinde başlanacağına dair bazı bilgiler var. Ek olarak dizinin ikinci sezonunun da önümüzdeki yılın aynı dönemine denk gelebileceği konuşuluyor. Ancak henüz net bir açıklama yapılmış değil.

The Lord of the Rings: The Rings of Power'dan ikinci sezon müjdesi!

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporlara göre ise Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi için rekor seviyede ödeme yapacak. Söylenene göre yalnızca 1. sezonun 465 milyon dolarlık bir bütçesi var. Ayrıca yayın haklarının satın alınması da 250 milyon dolar tutmuştu. Serinin orijinal üçlemesinin toplam gişe geliri 2.92 milyar dolardı. Fakat bu üç filmin toplam bütçesi 281 milyon dolar civarındaydı.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliği Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliği Bu hafta 8 film vizyona girecek Bu hafta 8 film vizyona girecek
Kaynak: Shiftdelete

Sinema, Amazon, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji The Lord of the Rings: The Rings of Power'dan ikinci sezon müjdesi! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:34:26. #1.12#
SON DAKİKA: The Lord of the Rings: The Rings of Power'dan ikinci sezon müjdesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement