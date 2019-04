Amazon'un Teslimatlarda Zeplin ve Drone Kullanacağını Gösteren Konsept Video

Çevrimiçi alışveriş, günlü alışveriş alışkanlığımızın önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Her geçen gün biraz daha büyüyen e-ticaret platformları sayesinde hemen her ihtiyacımızı internet üzerinden sipariş verip kapımızın önünde teslim alabiliyoruz. Çevrimiçi alışveriş yaygınlaşmaya başladığından bu yana drone ile teslimat fikri bir yerlerde dillendirilmeye devam ediliyor.Dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon , drone ile teslimat fikri üzerinde beş yıldan uzun süredir çalışmalar gerçekleştiriyor ve bu konuda şirketin almış olduğu bazı patentler de bulunuyor. Fakat Zozi009 adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan video, Amazon'un belki de hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceği üst düzey bir taşıma sistemini gözler önüne seriyor.Zozi009'un paylaştığı videoda tüm Amazon siparişleri bir zeplin ile gökyüzünde taşınıyor. Zeplin, teslimatın yapılacağı adrese yaklaştığında altında bulunan depodan dronelar aşağı bırakılıyor. Tüm dronelar teslimatın yapılacağı adrese ürünleri bıraktıktan sonra şarj olmak ve yeni teslimata hazırlanmak için merkeze geri dönüyor. Fikir, şu an için gerçek olamayacak kadar iyi ve zor.Aslına bakacak olursanız bu fikir, Amazon'un almış olduğu bir patente dayanıyor. Söz konusu patentte de otonom dronelar bir uçaktan aşağı bırakılıyordu. Fakat Amazon'un bu ütopik fikrinin hala kağıt üzerine yattığından neredeyse kimsenin şüphesi bulunmuyor. Yine de droneların geleceğin kuryeleri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.