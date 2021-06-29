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Amazon'un Ünlü Dizisi The Boys İçin Oyun Yapılacak - Son Dakika

Amazon'un Ünlü Dizisi The Boys İçin Oyun Yapılacak

29.06.2021 21:22
Amazon'un Ünlü Dizisi The Boys İçin Oyun Yapılacak, System.String[]

Resmi hesaptan atılan bir Tweet ile The Boys için bir video oyunu uyarlaması muhtemelen tanıtılmış oldu.

Resmi hesaptan atılan bir ile The Boys için bir video oyunu uyarlaması muhtemelen tanıtılmış oldu. Amazon Prime'ın Garth Ennis ve Darick Robertson'ın çizgi roman uyarlaması Temmuz 2019'da prömiyer yaptı. Serinin ilk sezonu oldukça iyi performans gösterse de, dizinin asıl yıldızı ikinci sezon ile birlikte parladı. Karl Urban ve Antony Starr liderliğindeki dizinin , henüz 2. sezon galası yapılırken onaylandı ve bu yılın ilerleyen günlerinde yayınlanacak.

Serinin izlenme oranı bu kadar yüksekken Amazon Prime, şovun başarısını yeniden yaratan daha fazla mülk üreteceğini umarak seri için başka projeler düşünmeye başladı. Dizi için bir kaç yan ürün senaryosu yazılmaya başladı bile. Görünen o ki The Boys, bu sefer başka bir TV programıyla değil, video oyunları aracılığıyla evrenini daha da büyütecek.

Pazartesi günü, The Boys yetkilisi Twitter'a oldukça şifreli bir mesaj yayınladı ve hayranlara şovu temel alan bir video oyununun nasıl görüneceğini düşündüklerini sordu. Tabii ki, gönderi sadece izleyicilerin ilgisini çekmek ve şov hakkındaki konuşmaları yeniden canlandırmak için bir girişim de olabilirdi. Ancak bu, hayranların The Boys merkezli bir video oyununun gelişini tahmin etmesini kesinlikle engellemedi. Yine, bir oyunun gelişiyle ilgili açık bir söz yok, ancak The Boys'un esrarengiz ve şifreli tanıtımlar ile bir üne sahip olması spekülasyonları tetikledi.

Netflix'in büyük beğeni toplayan dizileri The Witcher ve Castlevania'nın başarısından da anlaşılacağı gibi, video oyunlarının TV uyarlamaları için yeni, iştah kabartıcı bir hale geldiği su götürmez bir gerçek. Ancak video oyunları harika TV şovları yapsa da, bazı hit diziler değişen derecelerde başarı ile video oyunu formatına dönüşmeyi başardığı için bunun tersi de mümkün.

Game of Thrones ve The Walking Dead gibi diziler bir değil bir dizi video oyununa ilham kaynağı oldu. The Office ve iCarly'nin, her ikisi de oldukça başarılı olan bir kerelik oyun uyarlamaları da vardı.

  • Amazon'un Ünlü Dizisi The Boys İçin Oyun Yapılacak

The Boys video oyununun aslında geliştirilmekte olduğuna dair bir onay olmadığı doğru. Ancak aynı zamanda Amazon'un diziye yoğun bir ilgi gösterdiği de doğru çünkü sonuçta The Boys, platformundaki en başarılı dizilerden biri. Yani bir video oyunu fikri ortaya atıldıysa, kesinlikle sebepsiz olamaz.

Belki bu noktada Amazon, olası bir video oyununa kesin bir ilgi olup olmadığını görmek istedi. Belki de gönderi, hayranların fikrini toplamak için yazıldı. Böylece Amazon, The Boys serisini buna göre genişletme stratejisini planlayacak olabilir.

Amazon'un Ünlü Dizisi The Boys İçin Oyun Yapılacak

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Kaynak: Turkmmo

Son Dakika Gamegar Amazon'un Ünlü Dizisi The Boys İçin Oyun Yapılacak - Son Dakika


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