Amazon Web Services, Insider'ın ölçeklenebilir hız ve kişiselleştirme sağlamasına yardımcı oluyor - Son Dakika

Amazon Web Services, Insider'ın ölçeklenebilir hız ve kişiselleştirme sağlamasına yardımcı oluyor

19.10.2020 11:25
Amazon Web Services, Insider'ın ölçeklenebilir hız ve kişiselleştirme sağlamasına yardımcı oluyor, System.String[]

Amazon Web Services (AWS), Türkiye'de farklı sektörlerdeki her büyüklükteki şirketin işlerini dönüştürmesine yardımcı olmaya devam ediyor.

Amazon Web Services (AWS), Türkiye'de farklı sektörlerdeki her büyüklükteki şirketin işlerini dönüştürmesine yardımcı olmaya devam ediyor.

Amazon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, AWS Lambda, Amazon Aurora ve Amazon DynamoDB'yi kullanmak, Insider'ın anlık bildirimleri yüzde 30 daha hızlı göndermesini, müşterileri 25 milisaniyede kategorize etmesini ve yönetim maliyetlerini yüzde 90 azaltmasını sağladı. Şirket, bu avantajlar ile ürün geliştirmeye odaklanabiliyor ve BT istikrarını 7/24 sürdürebiliyor.

İlk entegre yönetim platformu olan Insider, yapay zeka destekli Büyüme Yönetim Platformu (Growth Management Platform, GMP) ile dijital pazarlamacıların, müşteri kazanmaktan onları gelire dönüştürmeye ve elde tutmaya kadar birçok kanalda büyümeyi hızlandırmalarına yardımcı oluyor ve AWS ürünleri ile ölçeklenebilir hız ve kişiselleştirme sunuyor.

Insider, AWS Lambda ile müşteri bildirimlerinin hızını yüzde 30 artırdı. Büyüme Yönetim Platformu, müşteri davranışlarını gerçek zamanlı olarak tahmin ediyor, böylece pazarlamacılar müşteri edinmeye, etkinleştirmeye ve elde tutmaya yardımcı olmaları için mesajları kişiselleştirebiliyor. Insider'ın platformu kontrol paneli görünümleri için Amazon Aurora'yı, kategorilere ayırma için Amazon DynamoDB'yi ve bildirimler için AWS Lambda'yı kullanıyor.

"Gelişim odaklı bir şirketiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Insider Mobil iş Birimi Kurucusu ve Başkanı Kadir Evren Baykan, şunları kaydetti:

"AWS Lambda işlevleri, yüz milyonlarca anlık bildirimin yüzde 30 daha hızlı gönderilmesine yardımcı olarak müşteri etkileşimi olasılığını artırdı. Biz tam anlamıyla gelişim odaklı bir şirketiz. Bizim dünyamızda sürekli gelişim olmazsa olmazdır. Bu odak noktası, Insider'ın mesajları hızlı ve düşük maliyetle iletmenin bir yolu olarak sunucu tedarik etmeden kod çalıştırılmasına olanak tanıyan AWS Lambda'yı kullanmasını sağladı."

Milyonlarca olayı 7/24 işleme

GMP, çevrimdışı kaynakların yanı sıra web, mobil web ve uygulama kaynakları aracılığıyla anonim kullanıcılardan sürekli olarak veri topluyor. Kullanıcıları, yüzlerce özelliğe ve onların geçmiş, şimdiki ve tahmini davranışlarına göre milisaniyeler içinde kategorilere ayırıyor. Daha sonra platform, marka deneyimini iyileştirmek için bu kullanıcılarla olan etkileşimleri kategorizasyon sonuçlarına göre kişiselleştiriyor. Insider'ın BT ekibinin kod geliştirmeye odaklanabilmesi ve platform yönetimi ile zaman kaybetmemesi için bu sürecin son derece güvenilir ve sürdürülebilir olması gerekiyor.

Yönetim maliyetlerini yüzde 90 azaltma

Insider, yüksek performans, güvenilirlik ve kolay yönetim sağlamak için Amazon Web Services'i (AWS) seçti. Şirket, uygulama düzenlemesi için Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) kullanarak beş kişilik bir ekiple altyapısını koruyor, böylece yönetim giderlerini de kontrol altında tutuyor.

Müşteri kontrol panellerini milisaniyeler içinde güncelleme

Insider, AWS'yi kullanarak büyümeye devam ediyor. Binden fazla işletmenin dijital pazarlama uzmanları artık GMP ile çalışıyor. Insider, hizmet seviyesini iyileştirmeye devam etmek için, standart MySQL veritabanlarından beş kata kadar daha hızlı olan Amazon Aurora'yı kullanarak müşteri kontrol panellerini milisaniyeler içinde güncelliyor.

Ayrıca GMP önceki NoSQL veritabanı çözümü ile web sitesi ziyaretçilerini 500 milisaniyede kategorize ederken, hızlı ve esnek bir NoSQL veritabanı olan Amazon DynamoDB ile artık aynı işlemi 25 milisaniyede gerçekleştiriyor. Böylece, sınıflandırma hızını yüzde 95 artırıyor.

Dünya çapında 24 ofise sahip olan Insider, işletmelerin müşterileriyle olan etkileşimlerinin yanı sıra birden çok kanalda tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunarak satışlarını da artırmalarına yardımcı oluyor.

Yapay Zeka, Türkiye, Aurora, Amazon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amazon Web Services, Insider'ın ölçeklenebilir hız ve kişiselleştirme sağlamasına yardımcı oluyor - Son Dakika

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