Amazon yağmur ormanlarındaki kayıp "son 12 yılın en yüksek seviyesine" çıktı - Son Dakika

Amazon yağmur ormanlarındaki kayıp "son 12 yılın en yüksek seviyesine" çıktı

01.12.2020 11:01
Amazon yağmur ormanlarındaki kayıp

Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarındaki kaybın, son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi.

Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarındaki kaybın, son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bildirildi.

BBC'deki habere göre, Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünden (INPE) yapılan açıklamada, Amazonlar'da Ağustos 2019-Temmuz 2020 döneminde 11 bin 88 kilometrekarelik ormanlık alanın yok olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3 milyon bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Amazon yağmur ormanlardaki kaybın, bir önceki yıla göre yüzde 9,5 arttığına işaret edilen açıklamada, kaybın "2008'den bu yana en yüksek düzeye çıktığı" kaydedildi.

Bilim adamları, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun göreve başladığı Ocak 2019'dan bu yana Amazonlar'daki kaybın hızlandığını ifade ediyor.

Bolsonaro, 2019'da INPE'nin orman kaybıyla ilgili verilerine karşı çıkarak enstitüyü Brezilya'nın itibarına zarar vermekle suçlamıştı.

INPE, Amazon'un temmuzda sona eren 12 aylık dönemde 9 bin 205 kilometrekare bitki örtüsünü kaybettiğini açıklamıştı.

Amazonlar, Brezilya, Amazon, Uzay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amazon yağmur ormanlarındaki kayıp 'son 12 yılın en yüksek seviyesine' çıktı - Son Dakika


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