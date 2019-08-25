Son Dakika Haberleri: Amazon yangınları Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçradı; Brezilya yardım istedi
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Amazon yangınları Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçradı; Brezilya yardım istedi

1 saat önce

Brezilya’daki Amazon ormanlarında çıkan yangınları haftalardır kontrol altına alınamıyor. Diğer yandan aşırı sağcı lider Bolsonaro'nun orduya yetki vermesiyle ülkedeki altı eyalet askeri yardım talebinde bulundu.

Amazon yangınları Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçradı; Brezilya yardım istedi, System.String[]

Brezilya'daki Amazon ormanlarında çıkan yangınlar, yeterli önlem alınamaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması nedeniyle haftalardır kontrol altına alınamıyor. Uluslararası kamuoyunun baskısının ardından, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun orduya yetki vermesiyle ülkedeki altı eyalet askeri yardım talebinde bulundu. Diğer yandan Amazon ormanlarındaki yangınlar Brezilya'dan Peru, Bolivya ve Paraguay'a da sıçradı.


Brezilya Genelkurmay Başkanı Raul Botelho, Para, Rondonia, Roraima, Tocantins, Acre ve Mato Grosso eyaletlerinin yardım talebinin ardından, kuzey Amazon bölgesinde 44 bin askerin yangınlara müdahaleye yardım etmek için hazır bulunduğunu belirtti.

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Brezilya, Paraguay, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:15 
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