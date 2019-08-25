Amazon yangınları Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçradı; Brezilya yardım istedi
1 saat önce
Brezilya'daki Amazon ormanlarında çıkan yangınları haftalardır kontrol altına alınamıyor.
Brezilya'daki Amazon ormanlarında çıkan yangınları haftalardır kontrol altına alınamıyor. Diğer yandan aşırı sağcı lider Bolsonaro'nun orduya yetki vermesiyle ülkedeki altı eyalet askeri yardım talebinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:48
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