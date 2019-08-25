Son Dakika Haberleri: Amazon yangınları Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçradı; Brezilya yardım istedi
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Amazon yangınları Peru, Bolivya ve Paraguay'a sıçradı; Brezilya yardım istedi

1 saat önce

Brezilya'daki Amazon ormanlarında çıkan yangınları haftalardır kontrol altına alınamıyor.

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Brezilya'daki Amazon ormanlarında çıkan yangınları haftalardır kontrol altına alınamıyor. Diğer yandan aşırı sağcı lider Bolsonaro'nun orduya yetki vermesiyle ülkedeki altı eyalet askeri yardım talebinde bulundu.

Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:48 
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