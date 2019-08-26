Son Dakika Haberleri: Amazon yerlisi: Beyaz adamın hedefi tüm yaşamı tüketmek
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Amazon yerlisi: Beyaz adamın hedefi tüm yaşamı tüketmek

49 dakika önce

Dünyanın akciğerleri haftalardır yanıyor.

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Dünyanın akciğerleri haftalardır yanıyor. Amazon ormanlarındaki yangının en çok etkilediği insanlar arasında bölgedeki yerli halk da var. Maru halkının lideri ormanlar için kanlarının son damlasına kadar gideceklerini söyledi.

Amazon, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:01 
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