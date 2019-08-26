Amazon yerlisi: Beyaz adamın hedefi tüm yaşamı tüketmek
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Dünyanın akciğerleri haftalardır yanıyor.
Dünyanın akciğerleri haftalardır yanıyor. Amazon ormanlarındaki yangının en çok etkilediği insanlar arasında bölgedeki yerli halk da var. Maru halkının lideri ormanlar için kanlarının son damlasına kadar gideceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:01
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