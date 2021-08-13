Üye Girişi
Amazon, "Yüzüklerin Efendisi" dizisinin ikinci sezonunun İngiltere'de çekileceğini duyurdu - Son Dakika

Amazon, "Yüzüklerin Efendisi" dizisinin ikinci sezonunun İngiltere'de çekileceğini duyurdu

13.08.2021 15:50
Amazon,

Amazon, "Yüzüklerin Efendisi" dizisinin ikinci sezonunun Yeni Zelanda yerine İngiltere'de çekileceğini açıkladı.

Amazon, "Yüzüklerin Efendisi" dizisinin ikinci sezonunun Yeni Zelanda yerine İngiltere'de çekileceğini açıkladı.

CNN'deki habere göre, Amazon'dan yapılan açıklamada, dizinin ikinci sezonunun çekimlerinin Yeni Zelanda yerine İngiltere'de yapılmasının, stüdyonun üretim alanını genişletme ve İngiltere'deki stüdyo alanına yatırım yapma stratejisiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma Bakanı Stuart Nash, Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinin ikinci sezonunun çekimiyle ilgili kararından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Amazon Stüdyoları'nın kararı hiçbir şekilde film sektörümüzün veya bu sektörde çalışan insanların yeteneklerini yansıtmıyor. Şirket, ticari bir seçim yaptı." ifadesini kullandı.

Nash, Amazon'un dizinin ilk sezon prodüksiyonu için Yeni Zelanda'da 460 milyon dolardan fazla harcadığını kaydetti.

Yüzüklerin Efendisi'nin ilk sezonu 2 Eylül 2022'de Prime Video'da yayınlanacak ve 240 ülkede gösterilecek.

Yüzüklerin Efendisi, Yeni Zelanda, England, Amazon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amazon, 'Yüzüklerin Efendisi' dizisinin ikinci sezonunun İngiltere'de çekileceğini duyurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı 16:04 Fenerbahçe'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı Haluk Levent, 15:39 Haluk Levent, "Durum ciddi" diyerek sel felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi 14:50 Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor 14:29 Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı 14:22 Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor 14:13 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi 13:34 Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi

Son Dakika Haberleri
16:07 Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü
15:38 Haluk Levent, "Durum ciddi" diyerek sel felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı
15:34 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi
15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti
15:08 Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak
15:02 Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı
14:49 Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi
14:28 Messi transferi çabuk gölgede kaldı! Haaland Manchester Cİty'ye, Mbappe de Real Madrid'e gidiyor
14:21 Bozkurt ilçesindeki evler sel felaketinde neden yıkıldı? Prof. Dr. Cemalettin Şahin harita üzerinde anlattı
14:13 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor
Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü         
16:07
Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor         
15:41
Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi         
15:35
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor         
14:14
Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı         
14:11
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler         
13:22
Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu         
13:20
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Twitch, Temmuz ayında %23'lük bir artışla 1.75 milyar saat izlendi Twitch, Temmuz ayında %23'lük bir artışla 1.75 milyar saat izlendi         
09:19
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 16:11:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Amazon, "Yüzüklerin Efendisi" dizisinin ikinci sezonunun İngiltere'de çekileceğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement