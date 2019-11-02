Amazonlar'da yerli çevre koruyucusu öldürüldü

RİO DE Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Maranhao eyaletinde yerli halkların korunması için Ulusal Yerli Vakfı (FUNAI) adına çalışmalar yürüten bir görevlinin öldürüldüğü bildirildi.

FUNAI tarafından yapılan açıklamada, Amazonlar'da yasa dışı ticari faaliyette bulunan kişilerce kurulan pusu sonucunda ormanları korumakla görevli grubun saldırıya uğradığı, grubun liderlerinden Paulo Paulino Guajajara isimli yerlinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çevre koruyucularının uzun süredir bölgede yasa dışı ağaç kesen ve hayvancılık yapan kişiler tarafından tehdit edildiği ifade edildi.

Adalet Bakanı Sergio Moro, soruşturma sonucunda adaletin yerini bulacağını açıkladı.

Ülkenin batısındaki Amazonas eyaletinde eylül ayında da söz konusu vakıf adına çalışmalar yürüten bir görevli suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

Çevre aktivistlerinin en fazla öldürüldüğü ülke

Brezilya'da toprak ve çevre aktivistleri doğa koruma alanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan ötürü madencilik ve ağaç endüstrisinin hedefi oluyor.

"Küresel Tanık" adlı uluslararası çevre kuruluşunun verilerine göre, Brezilya 2017'de çevre ve toprak aktivistlerinin en fazla suikasta uğradığı ülke oldu. Dünya genelinde 201 suikastın 57'si Brezilya'da yaşandı.

Ülkede kamuya bağlı çalışan çevre koruma görevlileri, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro liderliğindeki hükümete işlerini baltalamakla suçlayan bir açık mektup kaleme almıştı.

1 Ocak 2019'da göreve başlayan Bolsonaro, iktidarı süresince Amazon Ormanları'nı korumakla görevli çevre ve yerli hakları ajanslarının bütçesinde yüzde 25, orman yangınlarını önlemek için ayrılan bütçede yüzde 23 kesintiye gitmişti.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), 29 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada, bu yıl Amazonlar'da 1 Ocak'tan itibaren 83 binden fazla yangın çıktığını ve hala yerlilerin yaşadığı 148 bölgede 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirdi.

Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.