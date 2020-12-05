Amazonlar'daki kayalarda bulunan çizimler "Buzul Çağı'nı tasvir ediyor" - Son Dakika
BBC

Amazonlar'daki kayalarda bulunan çizimler "Buzul Çağı'nı tasvir ediyor"

05.12.2020 11:27
Amazonlar'daki kayalarda bulunan çizimler

Bugün Kolombiya'da yer alan Amazon ormanlarında bazı kayaların üzerinde bulunan çizimler, araştırmacılara göre 12 bin yıl önce Buzul Çağı'nı tasvir etmek çizilmiş.

Amazon yağmur ormanlarındaki kayaların üzerinde bulunan resimler, araştırmacılara göre, bölgenin Buzul Çağı'nın devasa canlılarıyla birlikte yaşayan ilk sakinleri tarafından çizilmiş.

Çizimlerin Buzul Çağı'nın sonuna doğru, 11 bin 800 ile 12 bin 600 yıl önceki bir zaman aralığında yapıldığı tahmin ediliyor.

Güney Amerika'da Kolombiya sınırları içerisindeki Amazon ormanlarının kuzeyinde, üç büyük kayalığın üzerinde binlerce çizim bulundu.

2017 ve 2018 yıllarında yapılan kazının sonuçları, iki yıl süren araştırmanın sonunda açıklandı.

Çizimlerin arasında bugün soyu tükenmiş olan devasa hayvan figürleri de yer alıyor. Örneğin mastodon denilen mamut benzeri bir fil türü, "tembelhayvan" olarak bilinen bir ayı türü ve "Buzul Çağ atı" ismi verilen devasa hayvanların resimlerine, yapılan çalışmalar sonucu ulaşıldı.













Bazı kayaların üzerinde geometrik şekiller, insan figürleri, avlanma sahneleri ve bugün de yaşayan yılan ve kuş türlerine ait çizimler bulundu.

Araştırmacılara göre kırmızıyla yapılan çizimler, Güney Amerika'da çok sık bulunan bir çeşit toprağın kazılarak nemlendirilmesiyle elde edilen bir çeşit boyayla yapılmış. Kıtada aynı şekilde edinilen kırmızı boyayla yapılan eski çağlara ait çok fazla çizim bulunuyor.













Araştırma Kolomibya Ulusal Üniveristesi, Antioqia Üniversitesi ve İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından yapıldı.

Exeter Üniversitesi'nden José Iriarte, "Bu resimler, o dönemde insanların, bugün soyu tükemiş olan ve o zamanlar avladıkları devasa canlılarla nasıl bir arada yaşadığını gösteriyor." diyor.

Diğer araştırmacı Mark Robinson da "Çizimler, batı Amazonlarda ilk insanların hayatına dair canlı ve heyecan verici bir bakış açısı sunuyor" açıklaması yaptı:

"Bu bölgeye aşırı büyük boyutlardaki bir iklim değişikiği esnasında göç etmişler. Bu durum bitki örtüsünün ve ormanların yapısının değişmesine yol açmıştı. Amazon bugün hala bizim tropik orman dediğimiz orman türüne dönüşümünü sürdürüyor."





Tüm fotoğraflar telif hakkına tabidir.

Amazonlar'daki kayalarda bulunan çizimler Buzul Çağı'nı tasvir ediyor

Güney Amerika, Kolombiya, Amazon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amazonlar'daki kayalarda bulunan çizimler 'Buzul Çağı'nı tasvir ediyor' - Son Dakika Dünya

BBC

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