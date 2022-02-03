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Amazonlar'daki orman tahribatında ocak ayı rekoru kırıldı - Son Dakika

Amazonlar'daki orman tahribatında ocak ayı rekoru kırıldı

03.02.2022 00:37
Amazonlar'daki orman tahribatında ocak ayı rekoru kırıldı

BUENOS Dünyanın en büyük yağmur ormanları Brezilya Amazonları'nda, ocak ayının ilk haftalarında meydana gelen 360 kilometrekarelik orman kaybı, son yıllarda bu ayda görülen en yüksek rakam olarak kayda geçti.

BUENOS Dünyanın en büyük yağmur ormanları Brezilya Amazonları'nda, ocak ayının ilk haftalarında meydana gelen 360 kilometrekarelik orman kaybı, son yıllarda bu ayda görülen en yüksek rakam olarak kayda geçti.

Brezilya'da yayın yapan G1'de yer alan haberde, Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsünün (INPE), ormansızlaşmanın önüne geçmek için kurduğu Ormansızlaşmanın Gerçek Zamanlı Tespiti (DETER) verilerine göre, Amazonlar'da 1-21 Ocak'ta 360 kilometrekarelik yeşil alanın tahrip olduğu belirtildi.

Bu rakam, DETER sisteminin kurulduğu 2015 yılından bu yana, ocak ayında görülen en yüksek orman tahribatı olarak kaydedildi. Bölgede ocak 2021'de 83, ocak 2020'de de 283 kilometrekare ormansızlaşma tespit edilmişti.

Çevreci grupların oluşturduğu İklim Gözlemevi'nden Claudio Angelo, duruma ilişkin "Tüm ayın yağışlı geçtiği, yılın en yağışlı aylarından biri olan ve genelde en düşük ormansızlaşma ortalamasına sahip olan bir ocakta bu kadar yüksek orman tahribatı görüyorsak bu çok endişe verici bir işarettir." yorumunda bulundu.

Brezilya'nın yüzde 59'una tekabül eden Amazonlar'da, ağustos 2020-temmuz 2021 aralığında görülen, neredeyse Karadağ'ın yüz ölçümüne eşit olan 13 bin 235 kilometrekarelik ormansızlaşma, son 15 yılda 12 aylık dönemde görülen en yüksek kayıp olarak kayda geçmişti.

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Amazonlar, Brezilya, Uzay, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amazonlar'daki orman tahribatında ocak ayı rekoru kırıldı - Son Dakika


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