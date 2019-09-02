Son Dakika Haberleri: Amazonlar'daki yangın krizi sonrası halkın Brezilya lideri Bolsonaro'ya desteği dibe vurdu
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Amazonlar'daki yangın krizi sonrası halkın Brezilya lideri Bolsonaro'ya desteği dibe vurdu

8 saat önce

Amazonlar'daki yangın krizi sonrası halkın Brezilya lideri Bolsonaro'ya desteği dibe vurdu. Bolsonaro'nun performansını kötü ya da çok kötü bulanların oranları yüzde 33'ten yüzde 38'e çıktı.

Amazonlar'daki yangın krizi sonrası halkın Brezilya lideri Bolsonaro'ya desteği dibe vurdu, System.String[]

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya halkın desteği Amazon ormanlarındaki yangın krizi sonrası geriledi.


Datafolha araştırma ensitütüsünün yaptığı ankete göre, Bolsonaro'nun performansını kötü ya da çok kötü bulanların oranları yüzde 33'ten yüzde 38'e çıktı.

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Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:08 
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