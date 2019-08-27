Son Dakika Haberleri: Amazonlar için G7 yardımını reddeden Brezilya, İsrail'in yardım teklifini kabul etti
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Amazonlar için G7 yardımını reddeden Brezilya, İsrail'in yardım teklifini kabul etti

1 saat önce

Amazonlardaki orman yangınlarını söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere G7 Zirvesi'nde kararlaştırılan yaklaşık 18 milyon euroluk yardımı reddeden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İsrail'in alev geciktirici kimyasallı yangın söndürme uçağı yardımını kabul etti.

Amazonlar için G7 yardımını reddeden Brezilya, İsrail'in yardım teklifini kabul etti, System.String[]

Amazonlardaki orman yangınlarını söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere G7 Zirvesi'nde kararlaştırılan yaklaşık 18 milyon euroluk yardımı reddeden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İsrail'in alev geciktirici kimyasallı yangın söndürme uçağı yardımını kabul etti.


Bolsonaro ile görüşen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amazon ormanlarında 3 haftadır etkili olan şiddetli yangınlarını söndürmeye yardımcı olmak için teçhizat gönderme sözü verdi.

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Brezilya, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30 
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