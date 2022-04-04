Amazonlardaki ormansızlaşma Londra'da protesto edildi - Son Dakika
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Amazonlardaki ormansızlaşma Londra'da protesto edildi

04.04.2022 23:07
Amazonlardaki ormansızlaşma Londra'da protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup, Brezilya'da Amazonlar ormanlarının yok edilmesini ve yerli halkların toprakları üzerindeki haklarının kısıtlanmasını protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup, Brezilya'da Amazonlar ormanlarının yok edilmesini ve yerli halkların toprakları üzerindeki haklarının kısıtlanmasını protesto etti.

Brezilya Büyükelçiliği önünde bir araya gelen protestocular, ormansızlaşmanın sorumlusu olarak gördükleri Brezilya Devlet Başkanı Jair Balsonaro'yu istifaya çağırdı.

Gösteride yerli halkların toprakları üzerindeki haklarına sınırlama getiren "PL490" yasa yasa tasarısına da tepki gösterildi. Bazı göstericilerin "PL490=Ölüm yasası" yazılı dövizler ile "Yerlilerin topraklarında madenciliği durdurun" yazılı pankart taşıdığı görüldü.

AA muhabirine konuşan Brezilyalı bir gösterici, Avustralya maden şirketi BHP'nin yaptıklarıyla suç işlediğini belirterek, "Milyonlarca litre cevher atığı döktü ve sonunda nehrimizi öldürdü, balıklarımızı öldürdü; kültürümüzün, tarihimizin bir parçasını öldürdü." dedi.

Başka bir katılımcı da, adalet ve Amazon yağmur ormanları için mücadele verdiklerini belirterek, "Yerli halkları dinleyin. Toprağa nasıl bakılacağını en iyi yerliler bilirler. Arazinizin gerçek değerini bilirler. Bu yüzden yöntemlerinizi ve sorunlarınızı dünyaya empoze etmeye çalışmayı bırakın. Bırakın toprağın nasıl kullanılacağını yerli halk belirlesin. Onlar ilk başta orada olan insanlardı ve kalmaya da devam edecekler. " diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşu olan AllRise, Bolsonaro hükümetinin her yıl yaklaşık 4 bin kilometrekare ormansızlaşmadan sorumlu olduğunu ve Bolsonaro iktidara geldiğinden bu yana ormansızlaşma oranının yüzde 88 arttığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amazonlardaki ormansızlaşma Londra'da protesto edildi - Son Dakika


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