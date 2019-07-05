Amazonlardaki tahribat yüzde 88 arttı; Bolsonaro'dan Macron ve Merkel'e davet
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Dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlarda son bir senede yaşanan tahribat ve ağaç kesimi oranının 2018'e kıyasla yüzde 88 artarak alarm verici boyutlara ulaştığı açıklandı. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ise tahribatın olmadığını savunarak Macron ve Merkel'i ülkesine davet etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:07
Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan ve büyük bir kısmı Brezilya
'da bulunan Amazonlarda son bir senede yaşanan tahribat ve ağaç kesimi oranının 2018'e kıyasla yüzde 88 artarak alarm verici boyutlara ulaştığı açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde Japonya
'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi'nde Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
konuyu masaya yatırmış, bu durum Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun tepkisini çekmişti.
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