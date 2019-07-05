Son Dakika Haberleri: Amazonlardaki tahribat yüzde 88 arttı; Bolsonaro'dan Macron ve Merkel'e davet
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Amazonlardaki tahribat yüzde 88 arttı; Bolsonaro'dan Macron ve Merkel'e davet

25 dakika önce

Dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlarda son bir senede yaşanan tahribat ve ağaç kesimi oranının 2018'e kıyasla yüzde 88 artarak alarm verici boyutlara ulaştığı açıklandı. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ise tahribatın olmadığını savunarak Macron ve Merkel'i ülkesine davet etti.

Amazonlardaki tahribat yüzde 88 arttı; Bolsonaro'dan Macron ve Merkel'e davet, System.String[]
Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan ve büyük bir kısmı Brezilya'da bulunan Amazonlarda son bir senede yaşanan tahribat ve ağaç kesimi oranının 2018'e kıyasla yüzde 88 artarak alarm verici boyutlara ulaştığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuyu masaya yatırmış, bu durum Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun tepkisini çekmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:07 
Angela Merkel, Cumhurbaşkanı, Brezilya, Dünya
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