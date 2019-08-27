Son Dakika Haberleri: Amazonları yok eden şirketlerin Avrupalı ve ABD'li müşterileri
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Amazonları yok eden şirketlerin Avrupalı ve ABD'li müşterileri

47 dakika önce

Uluslararası kamuoyu haftalardır süren Amazon yangınlarından dolayı Brezilya hükümetine sert eleştiriler yönetiyor. Sivil toplum örgütlerinin raporlarına yansına veriler, yağmur oranlarının yok edilmesinde Brezilya tarım-hayvancılık ve ormancılık sektörlerinin önemli rol oynadığını gösteriyor.

Amazonları yok eden şirketlerin Avrupalı ve ABD'li müşterileri, System.String[]

Uluslararası kamuoyu haftalardır süren Amazon yangınlarından dolayı Brezilya hükümetine sert eleştiriler yönetiyor. Sivil toplum örgütlerinin raporlarına yansına veriler, yağmur oranlarının yok edilmesinde Brezilya tarım-hayvancılık ve ormancılık sektörlerinin önemli rol oynadığını gösteriyor.


Bir yanda kereste ticareti yapan şirketler, diğer yanda büyük baş hayvanları için otlak alan açmaya ve özellikle soya ekimi için tarla oluşturmaya çalışan çiftlikler Amazonlardaki ağaçları hedef alıyor.

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Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:00 
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