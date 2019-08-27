Amazonları yok eden şirketlerin Avrupalı ve ABD'li müşterileri
47 dakika önce
Uluslararası kamuoyu haftalardır süren Amazon yangınlarından dolayı Brezilya hükümetine sert eleştiriler yönetiyor. Sivil toplum örgütlerinin raporlarına yansına veriler, yağmur oranlarının yok edilmesinde Brezilya tarım-hayvancılık ve ormancılık sektörlerinin önemli rol oynadığını gösteriyor.
Uluslararası kamuoyu haftalardır süren Amazon yangınlarından dolayı Brezilya hükümetine sert eleştiriler yönetiyor. Sivil toplum örgütlerinin raporlarına yansına veriler, yağmur oranlarının yok edilmesinde Brezilya tarım-hayvancılık ve ormancılık sektörlerinin önemli rol oynadığını gösteriyor.
Bir yanda kereste ticareti yapan şirketler, diğer yanda büyük baş hayvanları için otlak alan açmaya ve özellikle soya ekimi için tarla oluşturmaya çalışan çiftlikler Amazonlardaki ağaçları hedef alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:00
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