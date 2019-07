Ambalaj atığı tesisi çevre hizmetlerine farklı bir boyut kazandırıyor

Bölgenin en modern 'Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Tesisi' projesini Yeşilyurt'a kazandırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak çevre ve doğaya verdiğimiz önemden dolayı ilçemize böylesine modern, faydalı ve verimli bir yatırımı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Temiz bir çevre ve sağlıklı bir dünya için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



Çevre hizmetlerinde hayata geçirdiği yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle bu alanda da Yeşilyurt'un marka değerine önemli kazanımlar sağlayan Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Tesisi' hizmet binası gerek teknik alt yapı donanımı, gerekse de atıkların toplanma ve bertaraf edilme alanlarıyla modern bir görüntüye kavuştu.



Yeşilyurt'un gelişen kimliğine yakışan bir yatırımı daha hizmete sunmaktan onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Tesisi' hizmet binasını ziyaret ederek, başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.



'Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Tesisi' projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle tamamladıklarını belirten Başkan Çınar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde sürdürülen 'Sıfır Atık' projesini desteklemek amacıyla ilçemize kazandırdığımız 'Ambalaj Atığı Toplama- Ayırma' tesislerimizde başlatılan çalışmalarda ilk butona bastık. '70 Kwp'lik Güneş Enerji Santralli Sundurma' projesi ile dışarıdan bir enerji gereksinimi duymadan kendi enerjisini kendisi üretme özelliğine de sahip olan tesislerimiz, teknik donanımı ve son teknolojiyle donatılmış alanlarıyla bölgemizin en modern tesisidir. Amacımız; çevre ve doğa sağlığını korumak, bu anlamda maksimum düzeyde katkı sağlamaktır. Tesislerimizin farklı bölümlerinde on ayrı farklı malzemeyi geri dönüşümünü gerçekleştirmek üzere toplayabiliyoruz. Ambalaj atığından atık elektrikli ve elektronikli eşyalara, plastikten kağıda, naylondan metal parçalarına kadar farklı atıkları burada toplayıp 500 ile 700 kiloluk balyalarla ayrı ayrı tasnifleyebiliyoruz. Tasniflediğimiz atıkları ilgili geri dönüşüm firmasına gönderiyoruz. Her yönüyle modern ve kaliteli alanları içerisinde barındıran bu tesisimizle birlikte Yeşilyurt'umuzda yerinde ayrıştırma yaparak bir yandan çevre sağlığının korunması noktasında hizmet üretirken diğer taraftan da ülke ekonomisine büyük bir katma değer sağlamış olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda bu yatırımımıza büyük bir destekte bulundu. Sayın Bakanımıza ve Milletvekillerimize bu anlamda hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür yatırımlarımız ülke genelinde başarıyla devam eden'Sıfır Atık' projelerinin daha güçlü bir şekilde ilerlemesine ve hedefe ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Her şeyin başı sağlıktır, çevre ve doğa şartlarının sağlıklı olması, yaşadığımız çevrenin temiz olması için üzerimize düşen sorumlulukları bu tür hizmetlerle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Manuel ve otomatik teknik alt yapıya sahip, uzman ekiplerin gözetiminde sevk ve idaresi yapılan tesislerimiz sayesinde çevremizi ve doğamızı koruma hizmetlerimizin boyutunu daha da genişletmiş olduk. Hizmet binamız içerisinde faaliyete geçen birinci sınıf atık getirme merkezimizde ise mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik eşyadan pillere kadar 14 farklı atığı toplayabiliyoruz. Burası tam anlamıyla çevre entegre tesisi özelliklerine sahiptir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ve kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

