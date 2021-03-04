Ambalaj atığı toplama aracı yandı - Son Dakika

Adıyaman'da ambalaj atığı toplayan 3 tekerli araçta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yabancı uyruklu Muhammet Ali'ye ait plakasız ambalaj atığı toplama aracının atık kısmında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Mehmet Akif mahallesi Haydar Efendi Caddesi üzerinde meydana gelen yangını fark eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN