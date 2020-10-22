Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi örnek gösteriliyor - Son Dakika

Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi örnek gösteriliyor

22.10.2020 15:33

Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi örnek gösteriliyor Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Sıfır atık projelerini, dev bir yatırımla destekliyoruz" Malatya'nın Yeşilyurt Beledisinin kurduğu Ambalaj Atığı toplama Ayırma tesisi, tüm Türkiye'ye örnek oluyor.

Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi örnek gösteriliyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar:

"Sıfır atık projelerini, dev bir yatırımla destekliyoruz"

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt Beledisinin kurduğu Ambalaj Atığı toplama Ayırma tesisi, tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Başkanı Mehmet Çınar, "Tesisimiz, sağlıklı, temiz ve düzenli bir gelecek için önemli bir misyon üstlenmiştir" diye konuştu.

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerinin teknik alt yapısı, fiziki şartları, organizasyonu ve uzman kadrosuyla çevre yatırımlarına örneklik teşkil eden bir hüviyete sahip olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ödüllü çevre yatırımları neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam eden 'Sıfır Atık' projelerini en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında gelmekten onur duyduklarını söyledi.

"Doğamız, sömürü ve sınırsız bir kaynak alanı değildir"

Hizmete sundukları 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ile Mobil Geri Dönüşüm Aracının 2019 yılında Yerel Yönetimler 'Sıfır Atık' Başarı ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Başkan Çınar, "Doğa hiç şüphesiz istediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir sömürü ve sınırsız bir kaynak alanı değildir. Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak için doğaya sahip çıkmak ve korumak gerektir. Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerimiz sayesinde geleceğe daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir Malatya ve Yeşilyurt emanet etmek adına ciddi bir adım attık" ifadelerini kullandı.

"1 yılda 802 bin 100 kg karışık ambalaj atığı toplandı"

Çevre dostu bir belediye olarak, insanlara çevre bilincini aşılayan ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi amacıyla farkındalıklar oluşturmayı ilke haline getirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerinde 15 Eylül 2019 ile 30 eylül 2020 tarihleri arasında 802 bin 100 kg. karışık ambalaj toplanarak, 5.549 adet ağacın kesilmesine, 627.000 lt. petrol, 9.140 m3 su ile 2.871.483 kWh'ta enerji tasarrufu sağlandığını ifade etti.

"2,06 ton atık pil ile 8240 m3 toprağın zehirlenmesinin önüne geçtik"

Ambalaj atığından atık elektrikli ve elektronikli eşyalara, plastikten kağıda, naylondan metal parçalarına kadar 14 farklı atık malzemeyi geri dönüşümünü gerçekleştirmek üzere topladıklarını belirten Başkan Çınar," Doğanın bizlere sunduğu tüm güzellikleri korumak; dünyamıza ve çevremize zarar veren kirliliği önlemek hepimizin ortak görevidir. 500 ile 700 kiloluk balyalarla ayrı ayrı tasnifleyerek geri dönüşümü mümkün olanları lisanslı veya bakanlığın anlaşmalı yetkilendirilmiş kuruluşlarına ve geri dönüşüm tesislerine, geri dönüşümü mümkün olmayanlar ise lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderilerek bertaraf edilmesini sağlıyoruz. 2019 yılı Mart ayından bugüne kadar topladığımız 61.843 kg. bitkisel atık yağı lisanslı tesislere göndererek 61.843 litre biyodizel geri kazanımını sağlarken, topladığımız 2,06 ton atık pil ile 8240 metreküp toprağın zehirlenmesinin önüne geçmiş olduk. 12.480 kg elektrik-elektronik ve floresan atık toplayarak olumsuz çevresel etkilerinin önüne geçmeye gayret gösteren ekiplerimiz, 25.640 kg. ömrünü tamamlamış lastikleri toplayarak, çevreye olan zararları azaltılıp geri kazanımı sağlamıştır. 2019 yılında 206 bin 760 adet, 2020 yılında ise yaklaşık 105 tonu bulan 4.700 çuval tekstil ve giysi ürünleri toplanarak, yıkama, kurutma, ütüleme ve onarım işlerimden sonra Emanet Çarşımız üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bununla birlikte niteliksiz 26 ton tekstil ürünü geri kazanım lisanslı firmalara teslim edilerek döngüsel ekonomiye katkıda bulunduk. Sağlıklı ve temiz bir dünya için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çevre hizmetlerimizin başarıyla hayata geçmesinde büyük bir emek sarf eden mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, ellerine sağlık" diye konuştu.

Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi örnek gösteriliyor
Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi örnek gösteriliyor
Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi örnek gösteriliyor
Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi örnek gösteriliyor

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ambalaj atığı toplama ayırma tesisi örnek gösteriliyor - Son Dakika


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