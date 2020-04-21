Ambalaj atıkları geri dönüşüme gidiyor - Son Dakika

Ambalaj atıkları geri dönüşüme gidiyor

Doğanın korunması ve sıfır atık için çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, kentin çeşitli noktalarına atık kumbaraları yerleştirmeye devam ediyor.

Doğanın korunması ve sıfır atık için çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, kentin çeşitli noktalarına atık kumbaraları yerleştirmeye devam ediyor.

Plastik, karton, kağıt ve metal gibi ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması amacıyla atık toplama altyapısını geliştirmek için çalışan Aliağa Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kent genelindeki atık kumbara sayısını artırıyor. Ambalajlı tüketim maddelerinin yoğunlukla kullanıldığı bu dönemde çevreyi korumak adına yapılan çalışmalar kapsamında, atık kumbaralarında toplanan atıklar özel araçlarla alındıktan sonra geri dönüşüme kazandırılıyor. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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