Ambalaj atıkları mavi konteynerlere - Son Dakika

Kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlerinin yanına ilk etapta 34 adet yerleştirilen mavi renkli ambalaj konteynerlerine kağıt, karton, metal, plastik ve kompozit gibi atıklar atılabilecek. Böylelikle evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak toplanan ambalaj atıklarının geri dönüşümü sağlanarak hem çevreye hem de ekonomiye geri kazanım sağlanmış olacak. Konteynerleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Eriş; "Ambalaj atıkları çöp değildir. Bu konteynerlere sadece kağıt-karton, plastik ve metal ambalaj atıklarını atalım.. Atıkları evlerimizde ayrıştırarak, mutfak atıklarını bu konteynerlere atmayalım. Kentimizde belirli alanlara yerleştirilen ambalaj atık konteynerlerine geri dönüşüm atıklarını atarak sizler de çevreye katkı sağlayabilirsiniz. Avrupa'da alanında en büyük katı atık yönetim tesisi olarak hizmet verecek olan Biosun Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin açılışıönümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde ortaya çıkan katı atıklar ayrıştırılıp, ambalaj atıkları geri dönüşüm sanayisine hammadde olacak. Organik atıklardan ise elektrik enerjisi ve gübre üretilecek" dedi.