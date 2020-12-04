Ambalaj atıkları toplama ve geri kazanım protokolü imzalandı - Son Dakika

Ambalaj atıkları toplama ve geri kazanım protokolü imzalandı

04.12.2020 17:06
Ambalaj atıkları toplama ve geri kazanım protokolü imzalandı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, il merkezindeki ambalaj atıklarının toplanıp, yeniden kazandırılması için yüklenici firmayla protokol imzaladı.

Adıyaman Belediyesi, il merkezindeki ambalaj atıklarının toplanıp, yeniden kazandırılması için yüklenici firmayla protokol imzaladı.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen protokol törenine Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Belediye Başkan Yardımcıları Mithat Töken ve Ebubekir Fırat ile yüklenici firma yöneticileri katıldı.

Protokol töreninde konuşan Başkan Kılınç, tüm gayretlerinin daha temiz bir Adıyaman olduğunu söyleyerek, "Bunun için ilk aşamamız katı atık depolama tesisini faaliyete geçirmekti, çöpler alana dökülmeye başladı ve inşallah kısa süre içerisinde burayı faal olarak kullanmaya başlayacağız. İkinci aşamamız ise şehir içinde sıfır atık hedefine ulaşmak. Bunun için kağıtların ayrı, ambalajların ayrı ve plastiklerin ayrı şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılması projesini hayata geçirmek için bugün burada toplandık. Bundan sonrada inşallah tekstil ürünleriyle ilgili bir çalışmamız olacak. Daha düzenli daha temiz bir Adıyaman için hep beraber elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Protokol hakkında bilgi veren yüklenici firma yetkilisi Yusuf Ergül ise konuşmasında, "İmzalayacağımız protokolün amacı Adıyaman Belediyesi sınırları içinde bulunan ambalaj atıklarını ve sıfır atık kapsamında oluşacak tüm materyallerin, endüstri, ticarethane, apartman, site yönetimleri, okullar, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, sağlık kuruluşları, spor kompleksleri, marketler ve iş yerleri gibi yerlerdeki ambalaj atığı olan kağıt, karton, plastik, metal ve cam ürünleri gibi ürünler sınıfına giren atıkların çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği gereğince atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, taşınması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüşümünü sağlamak üzere lisanslı geri dönüşüm tesislerine sevk edilmesidir. Bu konuda firma olarak kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile firma yetkilisi Yusuf Ergül Adıyaman Belediyesine ait ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması geri kazanımı projesine ait sözleşmesini karşılıklı imzaladı. - ADIYAMAN

Ambalaj atıkları toplama ve geri kazanım protokolü imzalandı
Ambalaj atıkları toplama ve geri kazanım protokolü imzalandı

Süleyman Kılınç, Protokol, Adıyaman, Fırat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ambalaj atıkları toplama ve geri kazanım protokolü imzalandı - Son Dakika


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