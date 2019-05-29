Ambalaj da hedef 10 milyar dolar
1 saat önce
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığı katkıyı artırarak sürdürdüğünü belirterek, "2023'te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız." dedi.
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığı katkıyı artırarak sürdürdüğünü belirterek, "2023'te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:53
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