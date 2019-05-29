Son Dakika Haberleri: Ambalaj da hedef 10 milyar dolar
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Ambalaj da hedef 10 milyar dolar

1 saat önce

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığı katkıyı artırarak sürdürdüğünü belirterek, "2023'te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız." dedi.

Ambalaj da hedef 10 milyar dolar, System.String[]
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığı katkıyı artırarak sürdürdüğünü belirterek, "2023'te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:53 
İhracat, Ekonomi
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